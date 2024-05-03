В Магнитогорске состоится финал Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов

Команде ММК предстоит защитить титул чемпионов всероссийских соревнований

В Магнитогорске ведутся последние приготовления к проведению Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов. Статусные соревнования пройдут на Южном Урале с 13 по 19 мая и соберут около 400 спортсменов из 49 команд из разных уголков страны. Челябинскую область представит команда ММК, ей предстоит защитить чемпионский титул, который она завоевала в прошлом году на соревнованиях в Ижевске, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий.

Участникам предстоит пройти следующие виды испытаний:

— поднимание туловища из положения лежа на спине;

— подтягивание из виса на высокой перекладине;

— сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу / сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью;

— наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;

— стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол, дистанция 10 метров из электронного оружия;

— кросс на 2 км, 3 км, 5 км;

— смешанное передвижение по пересеченной местности на 2 км, 3 км;

— плавание на 50 м;

— поднимание туловища из положения лежа на спине;

— подтягивание из виса на высокой перекладине;

— гонка ГТО (эстафета).

«На предприятиях России по решению работодателя за знак отличия могут быть предоставлены дополнительные дни отпуска и принято решение о материальном поощрении. Компании, принимающие участие в популяризации комплекса ГТО, делают важный вклад в развитие здоровья не только своих сотрудников, но и всего общества в целом», — сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий, которая выступит организатором состязаний.

Магнитогорск выиграл право провести Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов неслучайно. В прошлом году команда ММК выиграла аналогичные состязания в Ижевске. Подобного успеха она добилась впервые. И как победитель соревнований получила право на то, чтобы стать хозяином Фестиваля ГТО в этом году.

Состязания пройдут с 13 по 19 мая. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 мая. Заключительный соревновательный день и церемония закрытия — 18 мая. Мероприятие состоится на базе СК «Юбилейный» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

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