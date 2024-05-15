В Магнитогорске открыли финал Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов

В соревнованиях Челябинскую область представляют две команды

Сегодня, 15 мая, на базе санатория «Юбилейный» в Магнитогорске состоялось торжественное открытие финала Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов. Более 400 спортсменов из 44 регионов вступили в борьбу за победу в соревнованиях. Челябинскую область представляют две команды — «ММК» и «ЮУЖД», сообщает региональный минспорт.

Магнитогорск впервые принимает у себя подобные состязания. Такого права он добился благодаря победе команды ПАО «ММК» на предыдущих соревнованиях, которые прошли в прошлом году в Ижевске.

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия соревнований, которые продлятся до 19 мая. В ней приняли участие федеральный оператор комплекса ГТО Александр Карпов, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб, заместитель главы Магнитогорска Наталья Сафонова, посол комплекса ГТО в Челябинской области Евгения Зинурова.

«Радует, что сегодня физическая культура и спорт стали для россиян образом жизни, благодарю каждого из вас за приверженность здоровому образу жизни. Желаю всем участникам фестиваля честной борьбы и высоких результатов», — зачитал приветствие заместителя министра спорта РФ Одеса Байсултанова к участникам фестиваля Александр Карпов.

За победу в фестивале в борьбу вступили более 400 участников в возрасте от 25 до 64 лет из 44 команд страны. В спортивную программу входят поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу или в упоре о гимнастическую скамью, наклон вперед стоя на гимнастической скамье, стрельба, бег на длинные дистанции, кросс, смешанное передвижение.

«Для многих россиян спорт, действительно, становятся нормой. И жители Челябинской области не исключение. В нашем регионе 56,5% людей занимаются спортом на постоянной основе. Отдельно хочу поблагодарить руководителей предприятий, которые развивают корпоративный спорт, пропагандируют среди своих сотрудников здоровый образ жизни», — подчеркнул Вадим Евдокимов.

Отметим, что победители и призеры Фестиваля будут награждены как в общем зачете, так и в личном первенстве по каждому виду испытания. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография».