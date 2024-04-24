Челябинская область замкнула десятку сильнейших на фестивале «Игры ГТО»

На всероссийском финале соревнований Южный Урал представила команда из Магнитогорска

В Сочи завершился Всероссийский фестиваль чемпионов «Игры ГТО», по итогам которого Челябинская область вошла в десятку сильнейших из 38 команд. На соревнованиях Южный Урал представили спортсмены из Магнитогорска. Основной костяк команды составили сотрудники ММК, результаты соревнований опубликованы на сайте ВФСК ГТО.

На фестивале «Игры ГТО» были представлены 38 команд-регионов. В общей сложности в Сочи выступили 335 атлетов. Им предстояло выступить в командных соревнованиях: силовой и беговой эстафетах, челночном беге, парной гонке и «Гонке ГТО».

Сборную Челябинской области на соревнованиях представила команда из Магнитогорска, основу которой составили сотрудники ММК: Алена Гайдук, Нурлан Исибаев, Илья Новиков, Алла Масина, Александр Кицаев и Наталья Шестаева. Представитель команды — Татьяна Кудряшкина. Они рассчитывали побороться за тройку призеров, однако сделать это не удалось. Тем не менее южноуральская команда заняла десятое место, что тоже можно расценивать как положительный результат.

В упорной борьбе первое место завоевала команда Республики Крым. Серебро забрали победители прошлых игр — представители Белгородской области. Третьими пришли физкультурники из ХМАО-Югры.

Между тем впереди у сильнейших атлетов страны новый ответственный старт. С 13 по 19 мая в Магнитогорске состоится Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Команда ПАО «ММК» является действующим чемпионом, выиграв аналогичные соревнования в 2023 году. Планируется, что в Магнитогорске выступят 49 команд из разных уголков страны.