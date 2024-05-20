Команда ММК заняла второе место на Всероссийском фестивале комплекса ГТО

На соревнованиях среди трудовых коллективов победу одержали сотрудники «Росатома»

В Магнитогорске подвели итоги Всероссийского фестиваля комплекса ГТО среди трудовых коллективов. Серебряным призером соревнований стала команда ПАО «ММК». В упорной борьбе южноуральцы уступили коллективу из госкорпорации «Росатом». В состязаниях приняли участие более 400 спортсменов из 44 регионов, сообщает региональный Минспорт.

В этом году Всероссийский фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов прошел в Магнитогорске с 15 по 18 мая. Событие собрало около 400 спортсменов трудовых коллективов, государственных гражданских и муниципальных служащих со всей России, 44 команды боролись за звание самого спортивного коллектива страны.

В спортивную программу фестиваля вошли поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу или в упоре о гимнастическую скамью, наклон вперед стоя на гимнастической скамье, стрельба, бег на длинные дистанции, кросс, смешанное передвижение.

Сотрудники ММК показали лучшие результаты в нескольких видах программы в личном первенстве. Так, в своей возрастной категории в различных испытаниях победу одержали Наталья Новикова, Оксана Инчина, Вадим Дударь, Андрей Агеев.

Однако этого не хватило, чтобы защитить чемпионский титул, который магнитогорская команда завоевала в прошлом году на соревнованиях в Ижевске. В общем зачете ПАО «ММК» заняло второе место. Победу одержал коллектив из госкорпорации «Росатом». Замкнула тройку призеров команда Ижевского электромеханического завода «Купол».

Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Командный зачет:

1. Госкорпорация «Росатом» (Москва).

2. ПАО «ММК» (Магнитогорск).

3. ИЭМЗ «Купол» (Ижевск).



Фестиваль среди трудовых коллективов проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».