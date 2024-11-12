В Магнитогорске скончался экс‑капитан хоккейного клуба «Металлург» Сергей Шишов

Он ушел на 70‑м году жизни

Хоккейный клуб «Металлург» сообщил, что на 70‑м году ушел из жизни экс‑игрок команды Сергей Шишов. На протяжении 13 сезонов, с 1968 по 1981 годы, он являлся капитаном магнитогорского клуба, помог ему выйти во Вторую лигу чемпионата СССР, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Сергей Шишов выступал за «Металлург» на позиции центрального нападающего. Вместе с командой он завоевал путевку во Вторую лигу класса А чемпионата СССР. Вчера, 11 ноября, хоккеист ушел из жизни в 69‑летнем возрасте.

Прощание с Сергеем Шишовым пройдет 13 ноября с 10 до 11 часов в Магнитогорске по адресу: ул. Советская, 94.