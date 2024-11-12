Хоккейный клуб «Металлург» сообщил, что на 70‑м году ушел из жизни экс‑игрок команды Сергей Шишов. На протяжении 13 сезонов, с 1968 по 1981 годы, он являлся капитаном магнитогорского клуба, помог ему выйти во Вторую лигу чемпионата СССР, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Сергей Шишов выступал за «Металлург» на позиции центрального нападающего. Вместе с командой он завоевал путевку во Вторую лигу класса А чемпионата СССР. Вчера, 11 ноября, хоккеист ушел из жизни в 69‑летнем возрасте.
Прощание с Сергеем Шишовым пройдет 13 ноября с 10 до 11 часов в Магнитогорске по адресу: ул. Советская, 94.