Хоккейный клуб «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в КХЛ

Победную шайбу забросил форвард магнитогорской команды Денис Зернов

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали волевую победу в чемпионате КХЛ, победив в овертайме у «Салавата Юлаева». Южноуральцы дважды по ходу матча уступали в счете, но выиграли поединок благодаря точному броску Дениса Зернова в овертайме. Это уже вторая победа из двух «Металлурга» над клубом из Башкортостана в текущем чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра соседей по турнирной таблице получилась равной и содержательной. И этот тот случай, когда сложно было отдать предпочтение любой из команд. Возможно, у хозяев было иллюзорное игровое преимущество. Поэтому в том, что обе команды набрали в поединке очки — весьма справедливый и закономерный итог этого поединка.

Первый по-настоящему голевой момент в матче создали хозяева площадки. Владислав Ефремов оказался на убойной позиции, но как будто растерялся, не осознавая, что партнеры вывели его на «пятак». В ближнем бою он переиграть голкипера «Металлурга» Александра Смолина не смог.

Ответ магнитогорцев не заставил себя ждать. Пару минут спустя шайба после кистевого броска Никиты Михайлиса угодила в перекладину. Произошло это после того, как хозяева льда нарушили правила, и «Металлург» в первый раз оказался в большинстве. В этот раз ему забить не удалось, но игра в неравных составах (как покажет ход дальнейших событий), станет определяющей.

Но это будет намного позже. А пока «салатовые» открыли счет в матче. Ошибкой защитников «Металлурга» воспользовался Александр Хмелевски. Американский форвард перехватил шайбу в средней зоне, убежал на рандеву с голкипером и мастерски выиграл у того дуэль.

Впрочем, магнитогорцы уступали в счете недолго. Не прошло и двух минут, как они сравняли счет. Произошло это при игре в неравных составах. Первый бросок Романа Канцерова заблокировал защитник, а со второй попытки форвард «Металлурга» отправил шайбу в ворота — 1:1.

Вообще, первый период, пожалуй, стал самым интересным в матче. Обе команды искали счастья в атаке, быстро переходили из обороны в нападение. Хозяева льда отправились на перерыв, ведя в счете. Это Ярослав Цулыгин мощно выстрелил от синей линии, а шайба рикошетом от Павла Акользина залетела в «паутину» ворот магнитогорцев.

Во втором периоде «Салават Юлаев» мог увеличивать отрыв в счете. В очередной раз уфимцы поймали соперника на ошибке. В этот раз убегал в отрыв Артем Набиев, но переиграть вратаря не смог. Не забиваешь ты — забивают тебе. Это золотое правило в командных видах спорта снова сработала. «Металлург» в большинстве (во второй раз в этом матче) забросил шайбу, ее автором стал Робин Пресс.

Непросто магнитогорцам пришлось тогда, когда 5-минутное удаление за грубую игру в области головы получил Дмитрий Силантьев. Практически тут же уфимцы реализовали большинство, точный бросок нанес Егор Сучков. Тренерский штаб «Металлурга» запросил видеоповтор на предмет помехи вратарю. Посмотрев запись игрового эпизода, судьи справедливо отменили взятие ворот.

В третьем периоде команды сосредоточились на том, чтобы надежно сыграть в обороне. Хотя голевые моменты возникали то у одних, то у других ворот. Но зрители заброшенных шайб так и не увидели. Все решил овертайм, в котором преуспели гости. Роман Канцеров и Денис Зернов вдвоем выбегали на ворота соперника. Им не составило труда переиграть голкипера. Завершить атаку Канцеров доверил партнеру по команде. 3:2 — непростая, но в целом заслуженная победа «Металлурга».

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 18 ноября. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 от (2:1, 0:1, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Александр Хмелевски, 10:10 (5×5).

1:1 — Роман Канцеров (Даниил Вовченко, Игорь Гераськин), 11:59 (5×4).

2:1 — Ярослав Цылугин (Артем Пименов), 15:44 (5×5).

2:2 — Робин Пресс (Роман Канцеров), 29:24 (5×4).

2:3 — Денис Зернов (Роман Канцеров), 61:38 (3×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Роман Канцеров («Металлург)

Лучший игрок матча! Других мнений быть не может. Забросил шайбу сам, дважды ассистировал партнерам. Не пожадничал в овертайме, когда убегал «2 в 0» с Денисом Зерновым.

Ярослав Цылугин («Салават Юлаев»)

Отметим активность 20-летнего форварда уфимского клуба. Возможно, сыграл не так ярко, но полезно. Забросил свою вторую шайбу в текущем чемпионате КХЛ.

Денис Зернов («Металлург»)

Автор победной шайбы, поэтому заслужил права включения в наш рейтинг. Хотя провел не самый лучший свой матч.

Послезавтра, 20 ноября, магнитогорцы сыграют матч в Астане с местным «Барысом».

Фото: ХК «Салават Юлаев» (Уфа).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).