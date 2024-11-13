Академию хоккея «Металлург» в Магнитогорске возведут к началу 2027 года

Современная ледовая крытая арена появится рядом с парком «Притяжение»

В Магнитогорске к 2027 году появится еще одна современная ледовая арена. Проект академии хоккея «Металлург» получил положительное заключение. Работы по возведению современного спорткомплекса начнутся до конца этого года, а завершатся к началу 2027 года, сообщает региональный Минспорт.

Это будет новая большая арена площадью 16,5 тысячи квадратных метров. Под одной крышей будут находиться два льда. Один из них будет оснащен местами для зрителей на 1200 мест.

«В конце ноября мы начнем строительно-монтажные работы. Планируем ввести ее в строй в конце 2026 — начале 2027 года. Это будет арена нового уровня», — отметил замгендиректора ПАО «ММК» по социальным вопросам Алексей Жлоба.

Планируется, что в новом спорткомплексе будут заниматься воспитанники хоккейной академии «Металлург». Кроме того, арена станет домашней площадкой для образованной в 2024 году команды ВХЛ «Магнитка». В свою очередь, смогут при желании проводить здесь тренировочные занятия и хоккеисты «Металлурга».

Отметим, что реализация подобного проекта была осуществлена в Челябинске. Так, с января 2023 года начала свою работу академия хоккея «Трактор». Под ее сводами также располагаются две стандартные ледовые коробки. Здесь тренируются самые перспективные и одаренные юные хоккеисты системы клуба.

Напомним, что в Челябинске с января 2023 года работает академия хоккея «Трактор». На двух ледовых площадках проводят тренировки несколько юниорских команд системы клуба. Один из катков оборудован зрительскими трибунами на 250 мест, что позволяет проводить соревнования областного масштаба.