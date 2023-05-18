В Магнитогорске с 25 по 28 мая пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу. В парке отдыха «Лукоморье» соберутся лучшие мужские и женские команды России по пляжному волейболу. Призовой фонд турнира составит один миллион рублей, сообщает администрация Магнитогорска.
Магнитогорск третий год подряд будет принимать престижные соревнования. На соревнованиях выступят 27 мужских и 13 женских команд из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Минска, Волгограда, Обнинска, Архангельска и других городов России.
«Это значимое событие для Магнитогорска. Третий год наш город принимает этап чемпионата России по пляжному волейболу. Прошлые турниры проводились на высоком уровне. Ожидается, что и в этом году все пройдет отлично. Пляжный волейбол — зрелищный вид спорта. Приглашаем всех горожан посетить мероприятие», — рассказал начальник управления по ФКиС администрации Магнитогорска Андрей Сычев.
Участником магнитогорского турнира станет сильнейшая мужская пара страны — Олег Стояновский и Илья Лешуков. Против них сыграют давние соперники — Вячеслав Красильников и Константин Семенов. Эти пары лидируют в общем зачете после четырех этапов.
«Два прошлых турнира прошли успешно и вызвали большой интерес в городе. Сейчас мы хотим провести этап еще лучше и интереснее. Приезжает сильный мужской состав волейболистов: две пары сборной России, два чемпиона мира. Ожидаем сильные женские команды. Для болельщиков планируем организовать розыгрыш классных призов: профессиональный мяч, эксклюзивные майки и подарки от спонсоров», — отметил директор турнира Илья Павлов.
В женском турнире также выступят лучшие волейболистки страны. Ольга Мотрич и Аделя Ахметова выиграли прошлый этап в Краснодаре и хотят повторить успех в Магнитогорске. Однако Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова, которые лидируют в общем рейтинге, также постараются одержать победу на магнитогорском этапе.
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