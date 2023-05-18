В Магнитогорске пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу

В турнире примут участие 27 мужских и 13 женских команд

«Это значимое событие для Магнитогорска. Третий год наш город принимает этап чемпионата России по пляжному волейболу. Прошлые турниры проводились на высоком уровне. Ожидается, что и в этом году все пройдет отлично. Пляжный волейбол — зрелищный вид спорта. Приглашаем всех горожан посетить мероприятие»,

— рассказал начальник управления по ФКиС администрации Магнитогорска Андрей Сычев.

«Два прошлых турнира прошли успешно и вызвали большой интерес в городе. Сейчас мы хотим провести этап еще лучше и интереснее. Приезжает сильный мужской состав волейболистов: две пары сборной России, два чемпиона мира. Ожидаем сильные женские команды. Для болельщиков планируем организовать розыгрыш классных призов: профессиональный мяч, эксклюзивные майки и подарки от спонсоров»,

— отметил директор турнира Илья Павлов.

В Магнитогорске с 25 по 28 мая пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу. В парке отдыха «Лукоморье» соберутся лучшие мужские и женские команды России по пляжному волейболу. Призовой фонд турнира составит один миллион рублей, сообщает администрация Магнитогорска.Магнитогорск третий год подряд будет принимать престижные соревнования. На соревнованиях выступят 27 мужских и 13 женских команд из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Минска, Волгограда, Обнинска, Архангельска и других городов России.Участником магнитогорского турнира станет сильнейшая мужская пара страны — Олег Стояновский и Илья Лешуков. Против них сыграют давние соперники — Вячеслав Красильников и Константин Семенов. Эти пары лидируют в общем зачете после четырех этапов.В женском турнире также выступят лучшие волейболистки страны. Ольга Мотрич и Аделя Ахметова выиграли прошлый этап в Краснодаре и хотят повторить успех в Магнитогорске. Однако Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова, которые лидируют в общем рейтинге, также постараются одержать победу на магнитогорском этапе.Добавим, что профессиональный пляжный волейбол нельзя назвать массовым видом спорта. Даже несмотря на то, что он уже давно получил олимпийское признание. Мы пообщались с ведущими волейболистками Челябинской области, а также их наставником Сергеем Борисовым, чтобы выяснить, есть ли у этого вида спорта шанс выйти на новый уровень развития.