В Магнитогорске проведут четвертый этап чемпионата России по пляжному волейболу

Призовой фонд турнира составит 1 миллион рублей

Завтра, 6 июня, в Магнитогорске стартует четвертый этап чемпионата России по пляжному волейболу. В нем примут участие 16 женских и 21 мужская пара, которые разыграют призовой фонд размером в 1 миллион рублей. Среди участников и два дуэта из Челябинской области, сообщает региональный Минспорт.

Турнир в Магнитогорске пройдет в парке отдыха «Лукоморье» с 6 по 9 июня. Спортсменам предстоит определить сильнейших в мужском и женском парных разрядах. Сначала состоятся поединки в квалификации и основной сетке турнира, затем плей-офф, а в последний день соревнований — медальные матчи.

Всего на турнире сыграют 16 женских и 21 мужская пара из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Обнинска, Калининградской области и других регионов нашей страны. Призовой фонд турнира составил 1 миллион рублей.

Южный Урал на четвертом этапе чемпионата России в Магнитогорске представят две пары из Челябинска. У женщин внимательно следим за Ириной Ярчихиной и Беллой Агаповой, у мужчин — за Анатолием Домрачевым и Ярославом Возных.

Организаторы подготовили для зрителей разнообразную развлекательную программу: конкурсы и розыгрыш игровых свитеров, официального мяча и других подарков от партнеров мероприятия. За расписанием матчей и результатами можно будет следить в официальном сообществе турнира «ВКонтакте». Вход свободный.

Напомним, что Магнитогорск второй год подряд принимает у себя сильнейших волейболистов-пляжников со всей России. В 2023 году аналогичные состязания здесь прошли в мае. Тогда победы одержали команды «Факел» из Нового Уренгоя (Илья Лешуков / Олег Стояновский) и «Зоркий» из Красногорска (Александра Моисеева / Екатерина Сырцева).

Возрастное ограничение: 12+