На турнире по пляжному волейболу в Магнитогорске разыграли призовой фонд в 1 миллион рублей

Победы на этапе чемпионата России одержали команды «Факел» и «Зоркий»

В Магнитогорске завершился пятый этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд с призовым фондом в 1 миллион рублей. Победу одержали лидеры национальной сборной Илья Лешуков / Олег Стояновский из «Факела» Нового Уренгоя и Александра Моисеева / Екатерина Сырцева из команды «Зоркий» Красногорск, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

В текущем сезоне чемпионат России по пляжному волейболу проходит в несколько этапов. Один из них, пятый по счету, принял Магнитогорск. Соревнования прошли на песчаных кортах парка отдыха «Лукоморье» и собрали сильнейших представителей пляжного волейбола страны.

Ожидаемую победу в мужском турнире одержала пара Илья Лешуков / Олег Стояновский. Спортсмены, представляющие клуб «Факел» из Нового Уренгоя, выиграли уже четвертый этап в текущем сезоне. В финале они оказались сильнее пары Алексей Архипов / Дмитрий Веретюк из ВК «Обнинск» — 24:22, 21:13. Челябинская пара Анатолий Домрачев / Ярослав Возных не смогла преодолеть групповой этап.

В женском турнире Челябинскую область представляли две команды — «Динамо-Метар» (Ирина Ярчихина / Юлия Шишкина) и «Челволей74» (Белла Агапова / Мария Ершова). Причем они попали в одну группу. В следующий раунд сумели пробиться девушки из команды «Динамо-Метар», однако в первом раунде плей-офф дуэт Ярчихина / Шишкина уступил соперницам из Санкт-Петербурга и Липецка.

«Приятно удивило то, насколько равными и бескомпромиссными получились поединки. Мы специально сделали формат турниров до двух поражений, чтобы участники могли поиграть с сильными командами, проверить себя в бою. И едва ли не в каждом поединке была острая борьба, достойная конкуренция. В одну калитку завершились только несколько матчей, в которых была большая разница в уровне игроков», — отметил директор турнира Илья Павлов.

Ну а победителями турнира стали фавориты. Сильнейший российский мужской дуэт Илья Лешуков / Олег Стояновский в четвертый раз в этом сезоне выиграл этап чемпионата страны. Серебряные призеры чемпионата Европы в Магнитогорске не испытывали горечи поражений. В женских состязаниях также сенсации не произошло: пара Александра Моисеева / Екатерина Сырцева также уверенно обыграла всех своих соперниц