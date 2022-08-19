Пляжный волейбол в Челябинске — есть топовые игроки, но нет площадок для игры

Разбираемся, почему у олимпийского вида спорта не получается стать профессиональным

Профессиональный пляжный волейбол нельзя назвать массовым видом спорта. Даже несмотря на то, что он уже давно получил олимпийское признание. Это любители могут себе позволить играть на пляже в свое удовольствие в свободное от работы время. Профессиональные игроки ежедневно тренируются, выезжают за собственные деньги на турниры и лишь немногие из них получают за свою работу зарплату. Мы пообщались с ведущими волейболистками Челябинской области, а также их наставником Сергеем Борисовым, чтобы выяснить — есть ли у этого вида спорта шанс выйти на новый уровень развития.

Пляжный волейбол в России, как и в мире, является «младшим братом» классического волейбола. Ведущие игроки мира, завершая карьеру в большом волейболе, стали пробовать свои силы в пляжном. Во многом это было связано с тем, что Международный олимпийский комитет официально признал этот вид спорта и даже включил его в программу летних Олимпиад.

Этот шаг стимулировал общий рост развития пляжного волейбола во всем мире, он стал массовым. Однако в России, несмотря на достойные результаты ведущих спортсменов на международных соревнованиях, этот вид спорта продолжает оставаться как бы полупрофессиональным.

Да, топовые спортсмены прикреплены за какой-либо организацией или получают профессиональные контракты. Однако основная масса игроков занимается пляжным волейболом из любви к этому виду спорта и на энтузиазме. Они тренируются в свободное от работы время, а основным источником заработка является успешное выступление на коммерческих турнирах. К слову, отправляются они на них, как правило, за собственные же деньги.

Яркий тому пример — две перспективные, но уже успешные и сформировавшиеся женские пары, которые за короткий промежуток времени умудрились достойно выступить на нескольких турнирах, набрать рейтинговые очки и выполнить условия отбора для участия во Всероссийской летней спартакиаде.

Челябинскую область на главном старте года представят две пары в женском разряде: Ирина Ярчихина / Яна Головницая и Татьяна Журило / Мария Качан. Все спортсменки занимаются под руководством тренера Сергея Борисова. По сути они единственные в регионе люди, которые стремятся продвигать этот динамично развивающийся вид спорта.

Но есть одна, пусть и решаемая, но актуальная проблема. В миллионном городе нет соответствующей российским стандартам площадки для игры в пляжный волейбол. Точнее, есть несколько, но они не приспособлены для подготовки спортсменок высокого уровня.

«Мы занимаемся на двух площадках — Pine Beach за памятником Курчатову и на базе отдыха „Боярская станица“. Пожалуй, они лучшие в городе, но до нужных стандартов все равно не дотягивают. На них можно тренироваться без риска нанести травму. На других площадках это делать опасно — в пляжном волейболе покрытие, то есть песок, должно быть уложено соответствующим образом и в нужном количестве», — объясняет Сергей Борисов.

По словам специалиста, в Челябинской области пляжным волейболом по сути больше никто не занимается. По крайней мере, на профессиональном уровне. И игроков высокого уровня, способных достойно выступать на всероссийских турнирах, немного. Пляжный волейбол еще не вышел на такой уровень, чтобы он стал для волейболистов источником заработка. И даже у нынешних наших участниц Всероссийской летней спартакиады есть основное место работы, а пляжный волейбол для них выступает как хобби и увлечение.

«Такая ситуация в целом по стране. Только топовые наши пляжники имеют контракты или стипендии, остальные занимаются этим видом спорта на энтузиазме и любви к волейболу. На региональном уровне у нас нет аккредитованной федерации по пляжному волейболу. Мы получаем небольшие средства на развитие от областной федерации классического волейбола. Но на них, конечно же, не можем себе позволить обеспечить даже наших лидеров элементарной заработной платой», — добавляет Сергей Борисов.

«Да, мы понимали, на что шли. И знали, что уровень развития пляжного волейбола и отношения к нему оставляет желать лучшего. Конечно, немного обидно, что этот популярный в мире олимпийский вид спорта остается в тени. Но надеемся, что в нашей стране он получит должное развитие. Надо же с чего-то начинать. Почему бы нам не стать первопроходцами? Пока же у нас все держится на любви к этой игре», — говорит Ирина Ярчихина.

Самая успешная и сыгранная челябинская пара Ирина Ярчихина и Яна Головницкая пришли в пляжный волейбол из классического. Обе являются воспитанницами спортшколы «Юность-Метар», начинали заниматься у Любови Борисовны Гамовой. Однако пробиться в основную команду «Динамо-Метар» после выпуска из школы не получилось. Руководство клуба не проявило заинтересованности в том, чтобы заключить с ними контракты. Поиграв за несколько клубов из других городов, спортсменки вернулись-таки обратно в Челябинск. Чтобы спустя некоторое время вернуться в волейбол, но уже пляжный.

«Я ребенка родила, ушла в декрет. А затем просто пришла на тренировку, чтобы привести себя в порядок, форму набрать. И так затянуло, что решила остаться в пляжном волейболе. Ключевую роль в этом сыграл тренер. Сергей Михайлович заразил своей энергией и любовью к этому виду спорта», — рассказывает Ирина Ярчихина.

Чуть позже пришла в пляжный волейбол Яна Головницкая. Так случилось, что Ирина Ярчихина осталась без пары, искала себе партнера для того, чтобы расти в мастерстве и прогрессировать. Высокорослая Яна с опытом игры в классическом волейболе показалась идеальным вариантом для создания боеспособной команды. Конечно, ушло некоторое время на то, чтобы наладить взаимопонимание на площадке, перестроиться с одного вида спорта на другой, но результаты пошли в гору.

«Пляжный волейбол — совершенно другой вид спорта, здесь, в отличие от „классики“, другая техника, тактика и стратегия. Даже физические нагрузки приходится испытывать на порядок выше. На площадке два игрока, а не шесть. А еще попробуйте побегать по песку за мячом. Это на пляже люди в компании могут поиграть в волейбольчик в свое удовольствие, особо не напрягаясь. На серьезных турнирах выматываешься физически так, что еле до дома доползаешь», — говорит Яна Головницкая.

Кстати, о пляжах. На оборудованных на них волейбольных площадках девушки не играют. Нет времени и смысла. Да и любопытные взгляды окружающих не настраивают на рабочий процесс. Многие обыватели не воспринимают пляжный волейбол всерьез. Для них он — это возможность поглазеть на красивых девушек в сексуальных купальниках.

«Мне кажется, им вообще без разницы — хорошо или плохо мы в волейбол играем. Зато на профессиональных турнирах болельщики смотрят игру, а не оценивают девушек по их внешнему виду. Они получают эстетическое удовольствие от поединков игроков высокого уровня», — объясняет Ирина Ярчихина.

Меньше соревновательного опыта у другой перспективной челябинской пары. Татьяна Журило и Мария Качан активно занимаются пляжным волейболом около полугода. Обе также начинали постигать азы в «классике» — Татьяна в Миассе, а Мария в челябинской СШОР «Юность-Метар». Посмотришь на них — и не понимаешь, что они вообще забыли в этом виде спорта. Обе вполне могли бы построить себе хорошую карьеру в модельном бизнесе. Кстати, у Татьяны Журило такой опыт есть.

«Пляжный волейбол подкупает тем, что игра проходит динамично и цена ошибки очень высока. Нужна полная концентрация. В техническом и тактическом плане этот вид спорта предъявляет большие требования. В отличие от „классики“ нужно уметь и быстро приспособиться под погодные условия, быстро реагировать на порывы ветра», — говорит Татьяна Журило.

Девушки в текущем сезоне выступили на двух турнирах в Анапе, поделили 5—8-е места на турнире в Магнитогорске. Но впереди их ждет настоящая проверка на прочность — слабых соперников на Всероссийской летней спартакиаде не может быть в принципе.

«Конечно, мы понимаем, что будет тяжело. Спартакиада — состязания гораздо более высокого уровня. Но большого волнения не испытываем. Есть желание показать себя с лучшей стороны и преподнести приятный сюрприз», — говорит Мария Качан.

Все челябинские волейболистки стараются не смотреть далеко в будущее. Сейчас они получают удовольствие от игры, горят желанием расти в профессиональном плане. И верят, что их старания не пройдут даром, а сам пляжный волейбол получит новое развитие в России.

«В наш вид спорта девочки приходят и уходят. Многие не остаются здесь надолго. Порой хочется просто соответствующего внимания к нашему труду. Мы ведь играем не только для себя, хотим вывести пляжный волейбол в регионе на более высокий уровень. Сейчас мы получаем удовольствие от того, чем занимаемся. Но в любом деле нужен прогресс и развитие. А если их не будет, то зачем тратить свои силы, время, эмоции и энергию? Проще тогда закончить на этом все и заняться другим делом», — резюмирует Ирина Ярчихина.