В Магнитогорске подвели итоги этапа чемпионата России по пляжному волейболу

Победу одержали пары из Калининграда и Калуги, челябинцы остались без наград

В Магнитогорске завершился IV этап чемпионата России по пляжному волейболу с призовым фондом 1 миллион рублей. На турнире выступили две челябинские пары, которые не смогли вмешаться в борьбу за медали. Победу одержали одни из лидеров сборной России Елизавета Лудкова / Арина Ряжнова (Калининград) и Алексей Архипов / Дмитрий Веретюк (Калужская область), сообщает результаты Всероссийская федерация волейбола.

На этапе чемпионата России по пляжному волейболу выступили 16 женских и 21 мужская пара. Турнир прошел в парке отдыха «Лукоморье». Среди участников и два дуэта из Челябинской области: Ирина Ярчихина / Белла Агапова и Анатолий Домрачев / Ярослав Возных.

Увы, наши земляки не смогли проявить себя в матчах с сильнейшими представителями пляжного волейбола страны. Челябинская женская пара в 1/8 финала уступила дуэту Елизавета Макарова / Дарья Мастикова из Москвы. Наши мужчины не смогли преодолеть групповой этап, уступив соперникам из Обнинска и Москвы.

В женском турнире не было равных паре Елизавета Лудкова / Арина Ряжнова из калининградского «Локомотива». Причем если в четвертьфинале и полуфинале соперницы им навязали борьбу, то решающий поединок за золото спортсменки достаточно уверенно выиграли.

Анастасия Барсук / Дарья Павлова из «Заречья-Одинцово» (Московская область) уступили в финале досрочно. В первой партии они проиграли со счетом 11:21, а во второй при счете 3:9 вынуждены были отказаться от продолжения поединка из-за травмы Дарьи Павловой.

«Мы сами не ожидали, что финал получится для нас легким. Настраивались на серьезную борьбу. Но, видимо, у соперниц что-то пошло не так. А нам настроение подняло выглянувшее солнышко. Вообще с погодой повезло — не жарко, легкий ветерок. Спасибо организаторам, все прошло на высочайшем уровне. Они даже с небесной канцелярией смогли договориться», — пошутила после матча Арина Ряжнова.

Чемпионат России по пляжному волейболу. IV этап, Магнитогорск. Женщины:

Полуфиналы

Анастасия Барсук / Дарья Павлова (Московская область ) — Ксения Дабижа / Анна Савельева (Калининградская область) — 21:18, 16:21, 15:9.

Елизавета Лудкова / Арина Ряжнова (Калининградская область) — Полина Тышкевич / Екатерина Шевцова (Москва) — 20:22, 21:14, 15:10.

Финал

Елизавета Лудкова / Арина Ряжнова — Анастасия Барсук / Дарья Павлова (Московская область) — 21:11, 9:3 (досрочно).

Что касается мужского турнира, то, к разочарованию зрителей, финального матча не случилось. В нем должно было состояться дерби с участием волейболистов из Обнинска. Однако из-за травмы одного из игроков поединок не состоялся. Победа была присуждена паре Алексей Архипов / Дмитрий Веретюк.

«Немного расстроены тем, что не удалось провести финальный поединок, а победа нам досталась вот так, без борьбы. Но это спорт, тут ничего не изменишь. Конечно, хотелось бы, чтобы такие ситуации были как можно реже. В целом довольны собой, удалось выиграть турнир. Будем готовиться к следующим этапам», — отметил после соревнований Алексей Архипов.

Чемпионат России по пляжному волейболу. IV этап, Магнитогорск. Мужчины:

Полуфиналы:

Алексей Архипов / Дмитрий Веретюк (Обнинск) — Владислав Аксенов / Тарас Мыськив (Новый Уренгой) — 21:18, 22:20.

Игорь Величко / Максим Сиволап (Обнинск) — Петр Бахнарь / Алексей Комиссаренко (Москва) — 21:16, 21:15.

Финал

Алексей Архипов / Веретюк (Обнинск) — Игорь Величко / Максим Сиволап + : — (не состоялся из-за травмы одного из игроков).

Впереди сильнейших представителей пляжного волейбола России ждут еще три этапа чемпионата страны. Они состоятся в Зеленоградске (27—30 июня), Северодвинске (18—21 июля) и Южно-Сахалинске (1—4 августа).