Магнитогорск примет этап чемпионата России по пляжному волейболу

Турнир пройдет с 5 по 8 июня на городском курорте «Притяжение»

Пятый год подряд в Магнитогорске состоится этап чемпионата России по пляжному волейболу. В этот раз соревнования сильнейших спортсменов страны примет городской курорт «Притяжение». Участникам с 5 по 8 июня предстоит определить сильнейших в двух видах программы — мужском и женском разрядах, сообщает Всероссийская федерация волейбола.

Планируется, что в турнирах выступят 50 спортивных пар. Для этого в парке «Притяжение» будут организованы две площадки. Одна из них — тренировочная — в пляжной зоне у большого озера. Другая — для проведения финалов — рядом с парящей над водой сценой и амфитеатром для зрителей на 2000 мест.

Состав участников еще не определен, но уже известно, что призовой фонд соревнований составит 2 миллиона рублей. Для участников и гостей турнира будет организована интерактивная и развлекательная программа со множеством конкурсов и розыгрышей на площадках.

Напомним, что в прошлом году один из этапов чемпионата России по пляжному волейболу также принимал Магнитогорск. Тогда в соревнованиях победу одержали дуэты Елизавета Лудкова / Арина Ряжнова (Калининградская область), а также Алексей Архипов и Дмитрий Веретюк (Обнинск).