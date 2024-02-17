В Магнитогорске состоялось большое спортивное событие — Матч звезд Челябинской области по баскетболу, в котором играли лучшие игроки-любители. Победу в товарищеском поединке одержала команда Челябинска, также в рамках шоу прошли конкурсы по трехочковым броскам и данкам, сообщает пресс-служба региональной Федерации баскетбола.
На Матч звезд баскетболистов выбирали через голосование болельщиков, а также оргкомитетом турнира и тренерским штабом. На паркет вышли известные любителям баскетбола игроки, выступавшие в профессиональных командах и турнирах по баскетболу 3×3. Среди них, например, Александр Амелин и Евгений Моисеев (оба — Магнитогорск) и Василий Гладышев (Челябинск).
Первая четверть закончилась с небольшим перевесом в пользу Магнитогорска. Однако во втором отрезке матча челябинцы смогли вырваться вперед и удерживали преимущество до конца всего матча. Итоговый счет: 103:91 в пользу Челябинска. Отметим, что в прошлом году в ДПиШ имени Крупской победу в Матче звезд одержала команда Магнитогорска.
Команда столицы Южного Урала даже решилась на неожиданный ход — во второй четверти одного игрока заменил маскот «Челбаскета» Леброша. Он успел забросить двухочковый. Лучшим игроком матча признали Василия Гладышева (Челябинск).
«Мы приехали только за победой, чтобы взять реванш за прошлый год. Все получилось сделать на 100%, хорошо попадали трехочковые броски. Все баскетболисты старались и бились. В целом Матч звезд получился очень классным и интересным», — рассказал наставник челябинского коллектива Владимир Емельянов.
Кроме того, состоялись конкурсы между игроками: в точности бросков с трехочковой линии победителем стал Антон Кохельников, а в исполнение самого эффектного данка — лучшим признали Евгения Моисеева (оба — Магнитогорск).
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