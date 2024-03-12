Баскетбольный клуб «Металлург» выиграл регулярный чемпионат Высшей лиги

Исполнительный директор РФБ Владимир Дячок наградил магнитогорцев золотыми медалями

Вчера, 11 марта, завершился регулярный чемпионат в Высшей лиге чемпионата России по баскетболу. Победу в турнире одержал магнитогорский «Металлург», заняв первое место по итогам регулярного чемпионата. Золотые медали команде вручил исполнительный директор РФБ Владимир Дячок. Победитель Высшей лиги сезона-2023/2024 определится по итогам серии плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В заключительном матче второго этапа регулярного чемпионата магнитогорский «Металлург» принимал на своей площадке грозненское «Динамо». Однако вне зависимости от исхода матча южноуральцы становились победителями регулярного чемпионата в Высшей лиге.

Подопечные Максима Синельникова уступили соперникам со счетом 86:102, но вряд ли сильно расстроились таким результатом. По окончании матча исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок наградил их золотыми медалями.

«Для нас было главным — построить свою игру и придерживаться ее. А дальше — смотреть, какие результаты она принесет. Все сложилось хорошо. Мы стали досрочными победителями „регулярки“. Но сейчас мы это все забываем, впереди самые важные матчи сезона — плей-офф. Сейчас ребята получат пару дней отдыха. После этого приступим к мини-сборам перед решающими играми Высшей лиги», — подвел итог регулярному чемпионату главный тренер БК «Металлург» Максим Синельников.

Второе и третье места по итогам «регулярки» в Высшей лиге заняли команды «Динамо» (Грозный) и «ЦСП-Химки» (Московская область). Впереди участников турнира ждет плей-офф, по итогам которого и определятся победитель и призеры Высшей лиги сезона-2023/2024.