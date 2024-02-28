Баскетбольный клуб «Металлург» досрочно выиграл чемпионат в Высшей лиге

Магнитогорская команда забронировала себе место в полуфинале плей‑офф турнира

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» досрочно выиграли регулярный чемпионат Высшей лиги. Благодаря победе над подмосковным клубом «ЦСП-Химки» южноуральцы заняли первое место в «регулярке» и таким образом забронировали себе участие в полуфинале плей-офф турнира. В решающих матчах на выбывание определится победитель Высшей лиги чемпионата России, который по спортивному принципу может претендовать на переход в Суперлигу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый тур второго этапа накануне стартовал в Грозном. Здесь собрались три лучшие команды регулярного чемпионата: «Металлург» (Магнитогорск), «ЦСП-Химки» (Московская область) и «Динамо» (Грозный). В первом матче южноуральцы сразились с подмосковным клубом. Встреча получилась абсолютно равной. Подопечные Максима Синельникова здорово начали встречу, повели в счете, однако к большому перерыву растеряли преимущество и позволили сопернику даже выиграть первую половину матча — 45:46.

Ключевые события произошли в четвертом периоде. «Металлургу» удалось совершить результативный рывок 9:0, настигнуть соперника, а затем и вырваться вперед. Концовку южноуральцы провели предельно собранно и аккуратно, не дав сопернику шанса на спасение. В итоге 81:76 — и «Металлург» досрочно завоевывает титул сильнейшей команды регулярного чемпионата Высшей лиги.

Завтра, 29 февраля, «сталевары» проведут в Грозном поединок с хозяевами тура. А затем возвращаются домой, где проведут еще два матча с этими же соперниками. Однако вне зависимости от их исхода магнитогорцы финишируют на первой строчке турнирной таблицы. Таким образом, «Металлург» уже забронировал себе место в полуфинале плей-офф и будет ждать своего соперника после четвертьфинальных разборок соперников.