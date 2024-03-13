Кто приедет в гости к нам — представление участников Кубка губернатора по баскетболу 3×3

Рассказываем, какие команды и звездные игроки выступят на турнире в Челябинске

Сегодня, 13 марта, в южноуральской столице стартует первый Кубок губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3. В международном турнире выступят 8 команд из 6 стран — России, Сербии, Китая, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. «Первый областной» внимательно изучил ростеры команд, нашел в них любопытных персонажей и спешит поделиться своими наблюдениями.

Группа А: Хозяева турнира, друзья-белорусы и две азиатские команды-загадки

«Курчатов» (Челябинск), «Шахтер» (Беларусь), «Team Shandong» (Китай), «Bishkek Team» (Кыргызстан)

Баскетбол 3×3 в Челябинске появился относительно недавно. Профессиональный клуб «Курчатов» был создан лишь полтора года назад — летом 2022 года. Удивительно, но за такой небольшой промежуток времени он уже прочно входит в топ-10 сильнейших клубов страны.

Поначалу наши ребята набивали шишки, учились и перенимали опыт у других команд. Было больно видеть то, как парни безуспешно бились с топовыми соперниками в тандемах чемпионата России. Но под руководством играющего тренера Василия Гладышева «Курчатов» начал потихоньку прибавлять в мастерстве.

Сегодня БК «Курчатов» — стабильный участник дивизионов «Мастер» и «Претендент» чемпионатов России. Большую роль в успехах нынешней команды сыграли приглашенные игроки — Станислав Сотников и Матвей Ян. Первый из них из-за травмы вынужден будет пропустить турнир. Вместо него за челябинцев сыграет недавний триумфатор фиджитал-баскетбольных соревнований «Кубок Будущего» Михаил Юдов. Этот высокорослый игрок также запомнился по играм 3×3 за Bad Boys.

А еще (внимание!) снова выйдет на паркет Василий Гладышев! И это отличный повод придти и поддержать не только нашу команду, но и человека, с именем которого связаны важные успехи и достижения челябинского баскетбола.

Перспективный и интересный проект открыли в Беларуси, создав профессиональный клуб по баскетболу 3×3. И в первую очередь потому, что взялся за него известный в России специалист, экс-главный тренер сборной России Владимир Агабабьян. Именно под его руководством наша национальная команда добилась самого значимого в своей истории достижения — завоевала серебряные медали на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Солигорский «Шахтер» был основан в ноябре 2023 года. В сжатые сроки был сформирован состав, а в этом сезоне белорусы дебютировали в турнирах чемпионата России. И очень даже неплохо! Уже на первом тандеме «Вызов» ребята заставили обратить на себя внимание, оформив путевку в «Претендент». Удивительно, но и там белорусы не затерялись, выиграв турнир. Причем, на групповом этапе они выиграли у челябинского клуба «Курчатов».

На этом чемпионская поступить дебютантов закончилась. На домашнем «Мастере» в Солигорске подопечные Агабабьяна уступили «Бионорду» и «Самаре». Но эксперты по достоинству оценили силу амбициозного коллектива.

На турнир в Челябинск белорусы везут аж 8 игроков! И это показатель того, насколько серьезно настроены в Беларуси завоевать южноуральский трофей. Любопытно будет узнать, кто сможет им помешать это сделать.

Баскетбол в Китае ассоциируется, конечно же, со звездой НБА Яо Мином. А раз в Поднебесной подготовили такого топового игрока мирового уровня, то логично, что есть в этом стране и другие хорошие и сильные ребята. На мировых чемпионатах национальная сборная Китая в баскетболе 5×5 выступает весьма достойно.

Серьезный уровень игры показывает китайская сборная и в турнирах 3×3. Уже сам факт того, что представители этой страны пробились на летние Олимпийские игры-2020 говорит о многом. Правда, в Токио им проявить себя не удалось: 2 победы при 7 поражениях явно не тот результат, на который рассчитывал главный тренер команды Лю Чжэнь.

Этот специалист работает сейчас и с командой Team Shandong. Правда, в Челябинск он не приедет. Зато уже прилетели на Южный Урал лучшие игроки этой команды. Главная ее звезда — Чжан Энруй. 22-летний баскетболист регулярно привлекается в состав национальной сборной Китая по баскетболу 3×3.

Наверняка готовы приятно удивить своей игрой и его партнеры по команде. Смогут ли они дать бой «Курчатову» и «Шахтеру» на групповом этапе — одна из интриг предстоящего Кубка Губернатора.

На первый взгляд можно подумать, что скромным и жарким парням из Кыргызстана уготована роль аутсайдеров на турнире в Челябинске. Кажется, на групповом этапе в квартете «А» они уступают в классе и мастерстве соперникам из России, Беларуси и Китая. Но недооценивать ребят из Бишкека ни в коем случае нельзя.

Достаточно сказать, что Bishkek Team — один из самых опытных участников челябинского турнира. Команда была образована еще в 2014 году. То есть в то время, когда баскетбол 3×3 в России только начинал вставать на профессиональные рельсы. Кстати, развитием этого вида спорта в 2017 году стала заниматься Российская федерация баскетбола.

Команда из Бишкека — стабильный участник азиатских турниров самого высокого уровня. В них парни получили хороший соревновательный опыт. И готовы его продемонстрировать в Челябинске. Совсем скоро мы узнаем, удастся ли им приятно удивить зрителей на челябинском паркете.

Группа В: Российско-сербское противостояние и «темные лошадки» из Казахстана

«Бионорд» (Пермь), «Sombor Joker» (Сербия), «Mao Team» (Казахстан), «Металлург» (Магнитогорск)

Сербы в баскетболе — это почти что как бразильцы в футболе. Ну очень круты! Мало того, что в классическом баскетболе они наводят ужас на европейских турнирах среди клубных и национальных команд, так еще и на мировой арене способны дать бой даже американским профи.

В баскетболе 3×3 сербы смело могут претендовать на лидеров мирового рейтинга. Национальная команда этой страны, например, стала бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио. Причем, ее считали фаворитом того турнира, однако в полуфинале Душан Булут с партнерами по команде неожиданно уступили россиянам.

В Челябинск приедет команда SOMBOR JOKER из города Сомбор — родины звезды мирового баскетбола Николы Йокича, лидера клуба НБА «Денвер Наггетс». Клуб был основан полгода назад при поддержке профессионального сербского баскетбольного клуба JOKER. В нем три игрока представлены в юниорской сборной Сербии, а еще два баскетболиста выступают за национальную сборную Венгрии.

Очевидно, что коллектив из Сербии является одним из фаворитов предстоящего Кубка Губернатора Челябинской области. А все потому, что представители этой дружественной нам страны всегда ставят перед собой максимальные цели и задачи в баскетболе.

Профессиональный клуб из Перми, вне сомнений, один из сильнейших в России. Является стабильным участником всех самых крупных турниров в нашей стране, неоднократно побеждал на тандемах чемпионата России. И это весомый аргумент в том, чтобы считать его главным фаворитом в борьбе за Кубок губернатора Челябинской области.

Лидером и главной звездой команды является серебряный призер Олимпийских игр-2020 Александр Зуев. Он как будто рожден для баскетбола 3×3, умеет на площадке все: надежно играть в защите, исполняет роль плеймейкера, ассистирует партнерам, забивает в сольных проходах, точно бросает с дальней дистанции.

Но есть в команде и «теневой лидер» — знакомьтесь, Павел Казакевич! Еще один универсальный и разноплановый игрок, способный в одиночку решить исход любого поединка. «Казакемба» на кураже и эмоциональном подъеме творит чудеса. И надо видеть то, как он сериями «поливает» кольцо соперника с дальнего расстояния.

А ведь есть в «Бионорде» еще и опытный Сергей Широков. Сколько раз он брал игру на себя и попадал в хайлайты лучших моментов турнира! Как соперники будут сдерживать эту троицу игроков с Ильей Богдановым я, если честно, не представляю. Только фарт и удача могут позволить каким-то чудом выиграть у этой суперкоманды.

Второй сезон достойно бьется в чемпионате России баскетбольный клуб «Металлург» из Магнитогорска. Правда, не всегда у «сталеваров» это получается сделать, но порой они приятно удивляют своей игрой экспертов и специалистов. Да и соперников тоже.

Звездным часом для команды стало выступление на тандеме «Мастер», прошедшем в Магнитогорске. Тогда хозяева турнира сотворили настоящую сенсацию, вырвав победу на последних секундах у пермского «Бионорда» во главе с Александром Зуевым. «Металлург» стал победителем тандема «Мастер», заставив себя уважать.

Важно также и то, что у «Металлурга» сыгранный и наигранный состав. Алексей Амелин и Иван Фещенко уже не один год играют бок о бок, стабильно на высоком уровне выступает Евгений Моисеев. А теперь команду усилил игрок из классического баскетбольного клуба «Металлург» Артем Иванов.

На Кубке губернатора парням из Магнитогорска будет непросто проявить себя. Они попали в непростую группу, где им предстоит сразиться с крепкими парнями из Сербии и старыми знакомыми из Перми. Впрочем, может быть, это сыграет и в плюс — после группового этапа ни одна из команд не выбывает из турнира. Все будет решаться в матчах на выбывание, где у «Металлурга» обязательно будет шанс проявить себя.

Сложно сказать, чего ожидать от этой команды на турнире в Челябинске. Но она — номер один в Казахстане, а это уже показатель классности. Тем более, что опыта участия в международных соревнованиях парням из этой азиатской страны не занимать.

Наши соседи, возглавляемые Антоном Котенко, достойно выступили в прошлом году на Red Bull Half Court — выиграли турнир и завоевали путевку на мировой финал в Сербию. Кроме того, в 2022 году Mao Team проявила себя с лучшей стороны на Суперкубке ЕКЛ. Там казахи, например, выиграли у команды из Беларуси. Правда, оступились в четвертьфинале, уступив сербскому клубу Danube Moneyball. Смогут ли парни из Астаны приятно удивить и завоевать симпатии челябинских зрителей, зависит только от них.

Хедлайнером Кубка Губернатора Челябинской области станет популярный молодежный исполнитель — Ramil’ (Рамиль Алимов). Вход на матчи международного турнира 3×3 свободный. Билеты необходимо приобрести на финал Кубка и выступление хедлайнера 14 марта.

Организаторами турнира выступают Фонд поддержки спорта, Федерация баскетбола Челябинской области и БК «Челбаскет».

Даты: 13-14 марта 2024

Место: МТС Live Холл Челябинск (ул. Труда, 181).

Прямая трансляция Кубка губернатора будет доступна по ссылке.



Возрастное ограничение: 6+

Фото — Юлия Неструева (Федерация баскетбола Челябинской области).

Коллаж — Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).