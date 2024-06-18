Челябинские тхэквондисты стали призерами Спартакиады учащихся России

На соревнованиях в Красноярске они завоевали четыре медали

В Красноярске завершился турнир по тхэквондо на Спартакиаде учащихся России, по итогам которого четыре южноуральских спортсмена стали призерами соревнований. Они завоевали по две серебряные и бронзовые медали, сообщает региональная Федерация тхэквондо.

Состязания по тхэквондо на финале XII летней Спартакиады учащихся России собрали сильнейших школьников старших классов со всей страны. Достойно на общем уровне выступили спортсмены Челябинской области. В их активе четыре медали.

Дошли до финала, но уступили в решающих поединках Илья Герасименко (68 кг) и Полина Чувашова (49 кг). Они стали обладателями серебряных медалей. Бронзовые награды достались Евгении Пучкиной (46 кг) и Александру Михайлову (59 кг).

Отметим, что на турнире в Красноярске выступили более 230 спортсменов из 39 регионов страны. Они разыграли 10 комплектов наград в личном первенстве, а также в командном смешанном турнире. Состязания прошли во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.