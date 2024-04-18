В Челябинске обновят стадион имени Колющенко на улице Доватора. Там смогут заниматься любители волейбола, баскетбола, футбола, скейтбординга и других видов спорта. Комплексное развитие площадки поддержали губернатор Алексей Текслер и глава города Наталья Котова, сообщили в пресс-службе мэрии.

На стадионе сделают футбольное поле с новым покрытием, площадки для волейбола, баскетбола, стритбола, с уличными тренажерами. Там также появятся скейт-площадка, памп‑трек, беговая дорожка, теннисный стол.

«Для комфорта спортсменов и приверженцев здорового образа жизни будут установлены скамейки, трибуны, туалет и раздевалка. Кроме того, по периметру стадиона появится новое освещение», — перечислили в пресс-службе администрации города.
После модернизации тренеры «Спортивного города» будут проводить на стадионе бесплатные занятия для всех желающих.