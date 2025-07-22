В Магнитогорске открыли новый музей хоккейной команды «Металлург»

А еще после реконструкции запустили магазин клубной атрибутики

Хоккейный клуб «Металлург» к старту нового сезона открыл новый музей своей истории. Экспозиция охватывает всю историю становления хоккея в Магнитогорске, а в центре внимания оказались стенды начиная с 1992 года, когда «Металлург» становился чемпионом России и выиграл Евролигу. Кроме того, в магнитогорской арене после глобальной реконструкции открылся магазин клубной атрибутики «Металлурга», сообщает пресс-служба магнитогорской команды.

Клубный музей истории разместился на территории бывшего экипировочного центра «Арены Металлург». Экспозиция охватывает всю историю клуба, начиная с момента его попадания в элиту российского хоккея в 1992 году.

Посетители музея смогут увидеть трофеи, завоеванные командой на российском и европейском уровне, а также уникальные артефакты из разных периодов существования клуба. Особое внимание уделено периоду с 1992 года по настоящее время.

Музей разделен на тематические зоны, каждая из которых посвящена определенному этапу истории «Металлурга». Экспозиция включает интерактивные экраны с обширной информацией о каждом сезоне, фотографиями, видео и статистикой. Отдельный раздел посвящен президенту клуба Виктору Рашникову.

Огромный массив фотографий, видео, печатных изданий и статистики доступен для всех болельщиков, а посмотреть интересующий сезон можно как переключившись на него на сенсорной панели, так и передвинув экран к нужной отметке.

На открытии присутствовали главный тренер Андрей Разин, спортивный директор Евгений Бирюков и директор по развитию молодежи Сергей Мозякин. Они же провели для болельщиков фото- и автограф-сессию.

Рядом расположился и обновленный официальный магазин ХК «Металлург». В современном и стильном пространстве каждый болельщик может выбрать себе атрибутику по душе — от джерси и шарфов до шапочек с талисманом клуба.