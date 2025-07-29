Хоккеист Владимир Ткачев заработает в «Металлурге» 150 миллионов рублей за два сезона

Магнитогорский клуб совершил главный трансфер межсезонья в КХЛ

Хоккейный клуб «Металлург» объявил о подписании контракта с нападающим Владимиром Ткачевым — одной из главных звезд КХЛ. Соглашение с экс-игроком омского «Авангарда» рассчитано на два года — до конца сезона-2026/2027. По информации федеральных СМИ, за это время Владимир Ткачев заработает в «Металлурге» 150 миллионов рублей без учета бонусов.

Владимир Ткачев является воспитанником омского хоккея. Большую часть карьеры провел в составе «Авангарда». Также в его карьере несколько сезонов в низших лигах Северной Америки, а также клубах КХЛ — питерском СКА, «Адмирале» (Владивосток) и «Салавате Юлаеве» (Уфа).

«Формирование состава — процесс, требующий быстрой реакции и принятия решений. Как только мы узнали, что Владимир выходит на рынок свободных агентов, то не стали медлить: встретились с Владимиром и его агентом, рассказали про то, каким мы видим „Металлург“ в ближайшие сезоны, и про роль нападающего в обновленной команде. Далее обсудили детали и пришли к устраивающему всех соглашению», — отметил спортивный директор ХК «Металлург» Евгений Бирюков.

Владимир Ткачев является одной из главных звезд КХЛ. Результативный форвард провел в Лиге 470 матчей, в которых набрал 389 (120+269) очков. Стоит отметить, что сезон-2024/2025 у хоккеиста не сложился. 29‑летний форвард пропустил большую часть матчей из-за травмы. В итоге Владимир Ткачев провел лишь 17 игр, в которых набрал 15 (4+11) очков.

Как сообщает сайт championat.com, новобранец «Металлурга» за два сезона заработает в Магнитогорске как минимум 150 миллионов рублей. По условиям соглашения 60 миллионов форвард получит в первый год и еще 90 миллионов рублей — во второй. Также в контракте прописаны бонусные выплаты за успешную и результативную игру хоккеиста.