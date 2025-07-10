Хоккейный клуб «Металлург» сыграет в двух предсезонных турнирах

Штаб магнитогорской команды опубликовал план подготовки к чемпионату КХЛ

Магнитогорский «Металлург» определился с планом подготовки к сезону-2025/2026 в чемпионате КХЛ. Южноуральская команда выйдет из отпуска 15 июля, проведет три учебно-тренировочных сбора и примет участие в двух предсезонных турнирах — в Минске и Магнитогорске, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Тренерский штаб «Металлурга» начнет подготовку к новому сезону уже 15 июля. В течение двух недель, до 29 июля, в Магнитогорске пройдет лагерь развития молодых игроков. Основной состав команды приступит к тренировкам на льду 1 августа, после чего 8 августа отправится на первый сбор в Минске. Там же «Металлург» примет участие в предсезонном турнире, полный состав участников которого еще не определен.

С 21 по 25 августа хоккеисты «Металлурга» будут заниматься в Магнитогорске, а затем примут участие в традиционном домашнем предсезонном турнире — мемориале Ивана Ромазана. Он пройдет с 26 по 29 августа. После него команда вступит в финальный этап подготовки к старту чемпионата КХЛ. Первую игру «регулярки» южноуральцы проведут 6 сентября. Им предстоит сыграть на домашней арене с казанским «Ак Барсом».

Напомним, что накануне штаб «Металлурга» объявил о переподписании контракта с одним из лидеров команды Никитой Михайлисом. Кроме того, усилил коллектив форвард Сергей Толчинский. Минувший сезон он провел в питерском СКА.