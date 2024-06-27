Студенты УралГУФК представят Челябинскую область на Всероссийском фестивале комплекса ГТО

Финальные состязания в Волгограде соберут 50 лучших команд со всей страны

Сегодня, 27 июня, в Волгограде стартует финал V Всероссийского фестиваля ГТО среди студентов. Челябинскую область в соревнованиях представит команда УралГУФК. Она добилась этого права, выиграв отборочные состязания. В финале фестиваля за победу будут бороться 50 команд, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий.

Уже сам факт участия в таких соревнованиях — большое достижение для любого вуза. В отборочных состязаниях выступили более 22 тысяч студентов из 250 образовательных учреждений страны. И только 50 команд добились права принять участие в финале соревнований. Среди них оказалась и команда УралГУФК.

В Волгоград отправились восемь студентов спортивного вуза. В состав команды УралГУФК вошли: Иван Двоенко, Ольга Долгушина, Павел Драпалюк, Карина Зынзарь, Анастасия Мальцева, Наталья Несолёная, Евгений Садыков и Никита Пападимитриу. Им предстоит проявить себя в упражнениях на силу, ловкость и скорость, выполнив испытания комплекса ГТО. Итоги фестиваля будут подведены 2 июля.