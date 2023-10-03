В Магнитогорске определились с площадкой для строительства ФОКа с бассейном

Объект будет располагать 50‑метровыми плавательными дорожками

В Магнитогорске определились с местом для строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Спортивный объект с 50-метровыми плавательными дорожками будет располагаться в 149-м микрорайоне города. Накануне на сайте госзакупок был объявлен электронный аукцион по выбору проектировщика будущего ФОКа, сообщает пресс-служба администрации города Магнитогорска.

Во время празднования Дня города и Дня металлурга посетивший Магнитогорск губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал, что строительство ФОКа с полноразмерным бассейном должно стартовать в ближайшие два года. Вчера, 2 октября, на сайте госзакупок был объявлен аукцион по выбору проектировщика строительства ФОКа. Начальная цена контракта составила 8 млн рублей. За эту сумму победитель должен будет подготовить проект спортобъекта и пройти с ним Госэкспертизу. Победитель аукциона определится 26 октября.

Согласно техзаданию, новый ФОК будет состоять из двух совмещенных строительных объемов. Это зал с бассейном для плавания и прыжков в воду со вспомогательными помещениями, расположенными на трех этажах, а также пятиэтажный тренировочный блок с административными помещениями и техподпольем. Общая площадь объекта составит более 4 тыс. кв. метров.

Помимо собственно бассейна, в ФОКе также будут батутный зал (25×12 м), а также разминочный зал (25×12 м). Что касается бассейна, то у него будут олимпийские размеры — 52 на 25 метров. Около чаши спроектируют трибуны на 426 мест и балкон для зрителей на 49 мест.

Уже известно, где именно начнут строить ФОК. Под него выделили земельный участок площадью более 100 тыс. кв. м южнее пересечения улиц Советской и Зеленый Лог. Подрядчику предстоит спроектировать основную дорогу к ФОКу, сеть пешеходных дорожек, а также благоустройство на территории спортивного объекта.