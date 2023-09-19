В Кыштыме открыли обновленный термальный курорт с бассейном

Пока спортивный объект работает в тестовом режиме

В Кыштыме состоялось долгожданное открытие нового термального курорта «Пионер» с плавательным бассейном. Спортивный объект пока работает в тестовом режиме, в октябре планируется его официальное открытие. Частные инвесторы планируют и дальше модернизировать спорткомплекс, а на условиях муниципально-частного партнерства здесь будут открыты секции по плаванию, сообщает пресс-служба администрации Кыштымского городского округа.

Новый термальный курорт появился на базе уже существующего бассейна «Садко». Новый собственник, которым выступило ООО «Пионер», произвел полную реновацию спортивного объекта в кратчайшие сроки. Так, спустя полгода строительных работ здесь появились соляная и детская игровая комнаты, реконструирована основная чаша с 25-метровыми плавательными дорожками, оборудованы кафе и сауна, а главное — появился подогреваемый уличный бассейн.

Современный спортивно-оздоровительный комплекс продолжит работу под новым названием — термальный курорт «Пионер» уже принял первых посетителей. Планируется, что здесь будут открыты секции по плаванию, также администрация Кыштымского городского округа организует сеансы массового купания для ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Комплекс уже принял первых посетителей, он работает пока в тестовом режиме. Сейчас мы ведем диалог с министерством спорта Челябинской области и региональной федерацией плавания. Хотим в начале октября провести торжественную церемонию открытия курорта, устроить праздник водных видов спорта и пригласить на него известных спортсменов», — сообщила «Первому областному» руководитель пресс-службы администрации Кыштымского городского округа Наталья Панова.

Напомним, ранее единственный в городе частный бассейн «Садко» был продан после объявления собственника банкротом. В феврале 2021 года здание бассейна выкупила фирма из Краснодара.