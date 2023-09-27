На берегу Первого озера в Челябинске построят бассейн

Застройщиком выступит спортшкола олимпийского резерва по боксу «Алмаз»

В Челябинске на берегу Первого озера рядом с микрорайоном Чурилово построят физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Сегодня, 27 сентября, госэкспертиза одобрила строительство спортивного объекта, застройщиком которого выступит спортшкола по боксу «Алмаз». На реализацию проекта выделят около 300 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

ФОК будет располагать бассейном с 25-метровыми плавательными дорожками. Общая площадь объекта — 7,4 тысячи квадратных метров.

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: город Челябинск, улица Хохрякова, 3. Положительное заключение выдано 26 сентября», — указано в заключении госэкспертизы.

Рядом с двухэтажным физкультурно-оздоровительным комплексом будет построено трехэтажное общежитие для спортсменов, приезжающих из других городов на соревнования, на 70 мест, а также будет благоустроена береговая зона. На реализацию объектов выделят около 300 млн рублей.

Напомним, что в сентябре этого года состоялось официальное открытие новой набережной на Первом озере. В рамках этого события прошел спортивный праздник «День бокса Южного Урала». Вместе с президентом Федерации бокса России Умаром Кремлевым посетил мероприятие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Представители региональной федерации бокса ознакомили главу региона с проектом строительства ФОКа с бассейном.