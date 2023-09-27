В новом микрорайоне Магнитогорска построят ФОК с бассейном

Возведение объекта станет возможным благодаря допденьгам в городском бюджете

В Магнитогорске Челябинской области благодаря увеличению доходов в городскую казну в 2023 году построят ФОК в новом микрорайоне № 149, благоустроят сквер «Молодежный» около школы № 10 и закупят новое оборудование для школ и детских садов. Об этом на городском собрании депутатам сообщила замглавы города Александра Макарова, передает пресс-служба собрания депутатов города.

На заседании сообщили, что в этом году в бюджет города поступит 19,8 миллиарда рублей — это на 391,4 миллиона больше, чем было утверждено ранее. С увеличением доходов вырастут и расходы. Так, на дополнительные деньги в 149-м микрорайоне города, который сейчас активно строится, планируют возвести новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В ближайшее время будет заказан проект объекта, на который выделят пять миллионов рублей.

Кроме того, на допденьги для детских садов закупят комплексы «Зубная фея», для детского сада № 39 приобретут интерактивное оборудование для устранения дефектов речи, для спортивной школы «Динамо» купят инвентарь, для детских школ искусств — новую мебель. А еще планируется благоустройство сквера «Молодежный».