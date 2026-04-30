В Копейске в 56‑й раз проведут всероссийский турнир по боксу

Соревнования памяти Семена Хохрякова стали визитной карточкой Южного Урала

Более 100 боксеров из разных уголков страны сразятся за титул чемпионов всероссийского турнира памяти Хохрякова в Копейске. Эти соревнования в Челябинской области проведут в 56-й раз, а финальные поединки состоятся в День Победы, сообщает региональная Федерация бокса.

Традиционные старты памяти дважды Героя Советского Союза С. В. Хохрякова на призы ВФСО «Динамо» состоятся с 5 по 9 мая. Турнир с богатейшей историей становился стартом успешной карьеры для титулованных боксеров, среди которых победители и призеры чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр, международных турниров: Петр Галкин, Ильфат Разяпов, Геннадий Ковалев и другие.

Инициатором проведения турнира был заслуженный тренер РСФСР Эдуард Булатов. В течение 30 лет состязания проходили под его непосредственным руководством. Впоследствии их организацию взяли на себя ученики тренера, а сегодня продолжают Федерация бокса Челябинской области, Федерация бокса Копейска и администрация Копейского городского округа.

Соревнования носят имя танкиста Семена Васильевича Хохрякова. Он родился в селе Коелга Еткульского района. Семен Васильевич участвовал в боях на реке Халхин-Гол, а во время Великой Отечественной войны был удостоен медали «За отвагу», ордена «Полярная звезда» и дважды звания Героя Советского Союза — в 1944 и 1945 годах.

В этом году соревнования проводятся на призы Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», а победители в каждой весовой категории получат путевки на чемпионат России. Церемония открытия состоится 5 мая в 15:00. Предварительные и полуфинальные раунды буду проходить до 8 мая и начинаться в одно и то же время. Финал запланирован на День Победы.

Автор: Татьяна Баткова.