Две челябинские боксерши завоевали бронзу первенства России

Призерами соревнований стали Светлана Казарян и Елизавета Самсонова

В подмосковном Чехове завершилось первенство России по боксу среди юниорок, по его итогам две медали завоевали спортсменки Челябинской области. Бронзовыми призерами соревнований стали Светлана Казарян и Елизавета Самсонова из СШОР «Алмаз», сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

За награды первенства России среди девушек 15—16 лет боролись 219 спортсменок из 79 регионов страны. Бронзовыми призерами главного старта страны стали воспитанницы челябинской СШОР «Алмаз». Светлана Казарян поднялась на пьедестал почета в весовой категории до 54 кг, а Елизавета Самсонова — в категории до 70 кг. Подготовили спортсменок тренеры Сергей Тетюев и Рамзес Файзуллин.

Успешно выступили и наши юноши. Серебро завоевал Евгений Бакеев (48 кг, Озерск), бронзу взяли Ильдар Шарипов (50 кг, Аргаяш) и Артем Наседкин (70 кг, Копейск). Поздравляем призеров!