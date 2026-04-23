Владимир Путин наградил челябинского боксера в Кремле

Президент РФ вручил Всеволоду Шумкову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским боксерам, которые отличились на чемпионате мира в ОАЭ. В их числе — 24-летний воспитанник челябинской школы бокса Всеволод Шумков. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает пресс-служба Кремля.

Вручая награды в Екатерининском зале Кремля, Владимир Путин подчеркнул, что успехи российских боксеров — это вклад в лидерские позиции страны в мировом спорте.

«Позорное, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма», — заявил президент.

Он также пообещал, что государство продолжит развивать спорт по всем направлениям и создавать для этого самые широкие возможности. А впереди у российских атлетов — новые турниры, где они будут выступать под родным флагом и с национальным гимном.

Всеволод Шумков занимается боксом с шести лет. Он родился в Каменске-Уральском, но в детстве переехал с семьей в Челябинск. Здесь он учился в спортшколе-интернате «Буревестник». Сейчас живет и тренируется в Санкт-Петербурге.

У Шумкова богатая копилка наград. Еще в 13 лет он выиграл чемпионат Европы. В 17 лет взял серебро юниорского чемпионата мира. Трижды становился чемпионом Европы среди юниоров, кадетов и школьников. А во взрослом боксе четырежды выигрывал чемпионат России (2020, 2021, 2022, 2025).

Зимой 2025 года на турнире в Дубае Шумков стал чемпионом мира, победив олимпийского чемпиона из Узбекистана Абдумалика Халокова. На чемпионате мира в ОАЭ сборная России выступила блестяще. В копилке команды — 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. Это лучший результат в истории отечественного бокса.

Вместе с Шумковым медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили еще десять спортсменов. Среди них и еще один боксер, имеющий отношение к Челябинской области. Чемпион мира WBA среди профессионалов Мурат Гассиев долгое время выступал за наш регион и представлял промоутерскую компанию «УралБоксПромоушен».