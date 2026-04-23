Челябинские боксеры стали опекунами кенгуру Беннетта в зоопарке

Годовалый Кипарис обрел попечителей — спортсмены установили табличку на его вольере и пообещали знакомить с ним детей из приютов и спортивных школ

У кенгуру из челябинского зоопарка появились новые друзья — и они умеют держать удар. Боксеры взяли шефство над годовалым Кипарисом и уже установили табличку на его вольере. Почему выбор пал на кенгуру? Потому что у региональной федерации бокса уже есть маскот — кенгуру Панчер. Теперь у нее появился и настоящий подопечный, сообщает региональная федерация бокса.

Активисты молодежного движения региональной федерации бокса познакомились с годовалым кенгуру Беннетта по имени Кипарис. Вместе с исполнительным директором федерации Фаригатом Касымовым они установили табличку на вольере питомца. Поддерживал своего «прототипа» и маскот боксеров — кенгуру Панчер.

Кипарису один год. Он прибыл в Челябинск из Екатеринбурга, уже обрел семью и даже стал отцом. Общительный и добрый кенгуру сначала испугался внимания прессы и спортсменов, но все же вышел и попробовал угощение — прямо из рук кипера Марии Железной.

В планах федерации бокса и челябинского зоопарка — совместные социальные и спортивные мероприятия, а также знакомство воспитанников спортивных школ, социальных учреждений, членов сборных региона по боксу, студентов и школьников с Кипарисом и его семьей. В федерации уверены, что жизнь кенгуру станет более насыщенной и интересной благодаря попечителям.

«Федерация бокса Челябинской области — это социально ориентированная общественная организация, которая ведет активную работу по нескольким направлениям. Мы много лет дружим с челябинским зоопарком — одним из лучших в России. У нашей федерации даже есть свой маскот: кенгуру по кличке Панчер. Именно поэтому мы решили взять шефство над этим удивительным животным», — отметил Фаригат Касымов.

Он также подчеркнул, что боксеры хотят, чтобы воспитанники спортивных школ, дети из приютов, школьники и студенты как можно чаще посещали зоопарк.

«Мы обязательно познакомим всех с Кипарисом. В федерации бокса мы убеждены: доброта, сострадание и бережное отношение к животным — это качества, которые необходимо воспитывать с детства. Мы растим в боксе не просто спортсменов, а всесторонне развитых личностей. Сегодняшние дети — это будущее нашей страны, и они должны быть с добрым сердцем и душой», — добавил Фаригат Касымов.