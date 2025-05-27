Два челябинских боксера завоевали путевки на чемпионат России — 2025

На турнире в Кемерово победу одержали Егор Горбушин и Алексей Киселев

В Кемерово завершился представительный всероссийский турнир по боксу на призы заслуженного мастера спорта Юрия Абрачакова. По его итогам победители получали путевки на чемпионат России — 2025, который пройдет с 15 по 23 августа в Екатеринбурге. Завоевали право выступить в главном старте года два челябинских боксера — Егор Горбушин и Алексей Киселев, сообщает региональная Федерация бокса.

На турнир в Кемерово отправились семь боксеров Челябинской области. Они завоевали четыре награды: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Победителями соревнований стали Егор Горбушин (51 кг, СШОР «Алмаз», тренер Виталий Приболовец) и Алексей Киселев (60 кг, СШОР «Динамо», тренер Эдуард Абзалимов). Они завоевали путевки на чемпионат России — 2025.

В шаге от победы остановился Иван Лузин (92 кг, СШОР «Динамо», тренер Эдуард Абзалимов), он уступил оппоненту в финальном поединке и стал серебряным призером турнира. Кроме того, бронза у Александра Красногора (63,5 кг, СШОР № 5 Златоуста, тренер Радик Сайфулин).

Отметим, что перед стартом чемпионата России — 2025 состоится еще несколько отборочных этапов. На них южноуральские боксеры также смогут завоевать путевки на ответственный турнир.