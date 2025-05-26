Челябинские боксеры завоевали три бронзовые медали на первенстве России

Призерами соревнований стали Екатерина Федотова, Полина Котегова и Дониер Назаров

Три челябинских боксера стали призерами первенства России среди юниоров 19—22 лет. На соревнованиях в Краснодаре бронзу завоевали Екатерина Федотова, Полина Котегова и Дониер Назаров. Все они вошли в расширенный состав молодежной сборной страны, сообщает региональная Федерация бокса.

Соревнования в Краснодаре собрали сильнейший состав участников. В общей сложности турнир собрал более 370 участников из 63 регионов страны. Челябинскую область представляли девять боксеров. Среди них Владислав Петров (57 кг), Максим Шведюк и Дониер Назаров (оба — 67 кг), Иван Романчук (75 кг), Екатерина Федотова (48 кг), Полина Котегова (52 кг), Даяна Сергеева (54 кг), Александра Овчинникова (60 кг) и Анастасия Букина (66 кг).

К сожалению, не все наши земляки смогли добраться до решающих сражений за медали турнира. В полуфинал вышли три южноуральца, но на этой стадии их выступление завершилось: они проиграли своим оппонентам, став бронзовыми призерами. Так, на третью ступень пьедестала почета в своих весовых категориях поднялись:

Екатерина Федотова (48 кг, СШОР «Буревестник», тренер Кристина Борцова);

Полина Котегова (52 кг, СШОР-2 Миасса, тренер Александр Комленко);

Дониер Назаров (67 кг, областная спортивная школа «Конас», тренер Фаригат Касымов).

Эти соревнования служили основным этапом отбора в юниорскую сборную России среди спортсменов 19—22 лет. Все три южноуральских боксера вошли в расширенный состав этой команды.