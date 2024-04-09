Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян выступит на чемпионате Европы

Тренерский штаб национальной сборной объявил состав команды на турнир в Белград

В состав сборной России по боксу для участия в чемпионате Европы — 2024 вошел боксер из Златоуста Эдмонд Худоян. Южноуральский спортсмен выступит за национальную команду на турнире, который пройдет с 18 по 28 апреля в Белграде (Сербия).

Состав российской команды был объявлен сегодня, 9 апреля, в Сочи, где проходят учебно-тренировочные сборы мужской национальной сборной по боксу. В заявку попал и боксер из Златоуста Эдмонд Худоян. На чемпионате Европы в Сербии он выступит в весовой категории до 48 кг. Возглавит российскую команду тренерский штаб во главе с нашим земляком заслуженным тренером России Виктором Фархутдиновым из Златоуста.

«Команда у нас хорошая, все в отличной форме. Последний перед отлетом в Сербии сбор проходит так, как мы и ожидали, никаких проблем у нас нет. В Белграде будем стараться завоевать как можно больше медалей. Наша цель — первое командное место», — рассказал главный тренер мужской сборной Виктор Фархутдинов.

Отметим, что в заявку российской команды попали все лидеры национальной сборной. Это еще раз подчеркивает то, что перед нашей сборной стоят максимальные задачи на турнир в Сербии.

Состав мужской сборной России на чемпионат Европы по боксу — 2024:

Эдмонд Худоян (48 кг), Василий Егоров (51 кг), Дмитрий Двали (54 кг), Эдуард Саввин (57 кг), Всеволод Шумков (60 кг), Габил Мамедов (63,5 кг), Тархан Идигов (67 кг), Игорь Свиридченков (71 кг), Джамбулат Бижамов (75 кг), Савелий Садома (80 кг), Шарабутдин Атаев (86 кг), Муслим Гаджимагомедов (92 кг), Ярослав Дороничев (свыше 92 кг).

Напомним, что Эдмонд Худоян является пятикратным чемпионом России, лидером национальной команды в весовой категории до 48 кг. В 2023 году боксер из Златоуста завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.