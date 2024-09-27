В конноспортивном комплексе «Рифей» открыли полосу препятствий для пятиборцев

Она нужна спортсменам для проведения соревнований

Конноспортивный комплекс «Рифей» в Сосновском районе получил в свое распоряжение новую спортплощадку. Здесь при содействии Фонда поддержки олимпийцев была установлена полоса препятствий. Она нужна спорткомплексу для проведения соревнований по современному пятиборью, сообщает региональный Минспорт.

В программу проведения соревнований по современному пятиборью входят четыре дисциплины: плавание, фехтование, стрельба и… До недавнего времени был конкур, однако руководство Международной федерации современного пятиборья приняло решение заменить эту дисциплину на прохождение полосы препятствий. Поэтому и руководству КСК «Рифей» необходимо было получить такую площадку.

Вчера, 26 сентября, новую полосу препятствий в торжественной обстановке открыли руководство спорткомплекса, представители регионального Минспорта, а также почетные гости. Они поблагодарили Фонд поддержки олимпийцев, Федерацию современного пятиборья России за оказанное внимание к Челябинской области и пожелали успехов спортсменам в освоении новой дисциплины.

Отметим, что КСК «Рифей» теперь располагает всеми необходимыми площадками для проведения соревнований по современному пятиборью: плавательным бассейном, просторным залом для тренировок по фехтованию, стрелковым тиром и новой полосой препятствий (она очень напоминает комплексы, которые необходимо преодолеть участникам ТВ-шоу «Русский ниндзя»).