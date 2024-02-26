Хоккейный клуб «Металлург» сохранил лидерство на «Востоке» в чемпионате КХЛ

В заключительном матче «регулярки» магнитогорцы выиграли у омского «Авангарда» — 3:1

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» выиграли регулярный чемпионат КХЛ в Восточной конференции. Сегодня, 26 февраля, южноуральская команда выиграла у омского «Авангарда» и вышла в плей-офф Кубка Гагарина с первого места. В играх на выбывание «сталеварам» в первом раунде будет противостоять хабаровский «Амур», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Любителям хоккея под занавес регулярного чемпионата предстояло посмотреть суперматч, в котором встречались главные фавориты Восточной конференции. «Металлург» и «Авангард» в очном противостоянии должны были определить, кто из них займет первое место на «Востоке» и получит преимущество своей площадки вплоть до финала полуфинала Кубка Гагарина.

Тренерский штаб «Магнитки» во главе с Андреем Разиным выпустил на лед с «ястребами» экспериментальный состав: вне заявки оказались Денис Зернов, Павел Акользин, Максим Карпов, Никита Михайлис, Егор Яковлев, Робин Пресс и Алексей Маклюков. Зато на льду появилось сразу два дебютанта КХЛ — Андрей Козлов и Борис Осипович — игроки молодежной команды «Стальные Лисы».

Открыл счет уже в самом дебюте матча Никита Гребенкин, который, к слову, впервые выполнял роль капитана команды. Первое набранное очко набрал Андрей Козлов, ассистировавший партнеру. На последней минуте стартового периода «Магнитка» удвоила преимущество в счете — Александр Петунин с пятака затолкал шайбу в ворота «Авангарда, но, после видеопросмотра, взятие ворот было отменено ввиду помехи вратарю перед голом.

Во втором отрезке матча «Магнитка» удвоила преимущество после быстрой контратаки, которую завершил Владислав Еременко — 2:0. В начале третьего периода гости провели успешную позиционную атаку, сократив отставание в счете. Пропустив, хозяева льда активизировались, взяли нити игры в свои руки. Отличный момент забить был у Даниила Вовченко.

По ходу третьего периода «Магнитка» стала играть прагматично и хладнокровно, высоко прессингуя и затрудняя омичам выход из их зоны, а в концовке игры заработала большинство, которое и реализовало за пять секунд до финальной синены — отличился Игорь Гераськин. 3:1 — и «Металлург» сохранил за собой лидерство на «Востоке».

Теперь «сталеварам» предстоит серия до четырех побед в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина с хабаровским «Амуром». Эту серию команды начнут в Магнитогорске, первый матч состоится в арене «Металлург» уже 1 марта.