Хоккейный клуб «Трактор» обеспечил себе участие в Кубке Гагарина — 2024

«Черно-белые» в гостях обыграли «Адмирал» со счетом 3:2

«Тяжелая игра. Психологически немного давило, что у нас шла серия поражений. Сегодняшняя игра показала, что мы можем переламывать встречу, уступая со счетом 0:2. Мы вышли немного неготовыми. Конечно, это нас не красит. Не было исполнения моментов, на которые мы обращали внимание. Ребята молодцы, что не бросили играть. Победили и вышли в плей-офф. Этот матч может переломить наши действия в будущем»,

— рассказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

Сегодня, 16 февраля, хоккейный клуб «Трактор» одержал гостевую победу над «Адмиралом» и гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024. Челябинцы проигрывали по ходу матча, однако в третьей четверти смогли вырвать победу со счетом 3:2, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».На старте встречи во Владивостоке хозяева льда дважды огорчили ворота челябинцев. У «Адмирала» отличились Джованни Фьоре и Павел Махановский. Однако в концовке периода гости смогли отыграть одну шайбу усилиями защитника Ильи Карпухина.Второй период прошел без заброшенных шайб, а в третьей двадцатиминутке Владимир Жарков сделал счет равным. За 28 секунд до конца матча форвард Виталий Кравцов забросил третью шайбу «Трактора» и принес челябинцам победу.Хоккеисты «Трактора» прервали пятиматчевую серию поражений. Послезавтра команды проведут повторный поединок. Начало матча в 12:00.