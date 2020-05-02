Ветеран ВОВ из Челябинской области выполнил нормативы ГТО

95-летний южноуралец всю жизнь занимался спортом.

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В Челябинской области 95-летний ветеран Великой Отечественной войны выполнил нормы ГТО и получил золотой знак отличия. Как же ему это удалось? Подробности рассказали в пресс-службе Минспорта Челябинской области.

Житель Кунашака Сунагат Кунакельдинович Якупов приобщился к движению комплекса «Готов к труду и обороне» в 95-летнем возрасте, и его физической подготовке могут позавидовать даже молодые люди.

«Я живу и умирать не собираюсь пока. И не хочу отставать от людей. Да, я плохо вижу, память иногда подводит, но я хожу и физически был готов к тому, чтобы сдать нормы ГТО. Поэтому и согласился выполнить нормативы комплекса. В молодости я часто бегал, делал зарядку. И сейчас по мере возможностей стараюсь держать себя в форме»,— рассказывает Сунагат Якупов.

В 19 лет он был призван на фронт и получил множество наград, среди которых орден Красной Звезды, орден Славы III степени и орден Боевого Красного Знамени. И после возвращения на родину занимался борьбой и вёл активный образ жизни, что, по его словам, помогло ему укрепить здоровье и дожить до преклонного возраста.

«Я призываю всех не забывать заниматься физической культурой. Мы все должны следить за своим здоровьем. Считаю, что очень правильно было возродить комплекс ГТО. В наше время он играл важнейшую роль. И нынешняя молодежь через ГТО должна приобщаться к спорту, вести правильный и активный образ жизни»,— добавляет ветеран.

Кроме Сунагата Якупова, знаки отличия и удостоверения в торжественной обстановке были вручены и другим активным ветеранам Кунашакского района.