Режим ЧС из-за урагана ввели в Кизильском районе

От стихии пострадало Новопокровское сельское поселение.

Послушать 00:00

В Кизильском районе из-за сильного урагана введён режим ЧС. Непогода разрушила крышу школы, также пострадала кровля частных домов и автомобили. Кроме того, шедший вместе с ураганом дождь повредил и имущество жителей района.



Сам ураган прошёлся по Кизильскому району в субботу, 17 июля. Основной удар стихии пришёлся на Новопокровское сельское поселение и село Чернышевский, входящее в него. Как рассказал сайту «Первый областной» заместитель главы Кизильского района Григорий Бугряков, в основном пострадала крыша и кровля зданий.

«В Новопокроском сельском поселении прошёл ураган, где у нас пострадала наша основная школа, там снесло часть кровли. Основной удар пришёлся на посёлок Чернышевка, это рядом с Новопокровкой село. Там ряд домовладений очень сильно пострадали, у двухквартирных коттеджей снесло крыши полностью, есть большой ущерб по кровлям, крышы снесло, шёл дождь и сильно намочи всевозможный инвентарь. Во время урагана пострадали крыши бань, хозпостроек, у ряда населения пострадали машины»,— поделился Григорий Бугряков.

Сейчас в муниципалитете сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По словам представителя администрации, его ввели уже утром в воскресенье, 18 июля. Тогда же начала работу и специально организованная комиссия, которая обследует дома и определяет уровень ущерба. Помочь пострадавшим обещали в самой администрации.

«Администрация будет помогать пострадавшим в силу наших финансовых возможностей. У нас есть комиссия по выделению материальной помощи. Суммы невеликие, но мы постараемся оказать помощь Сейчас обстановка спокойная. Ураган прошёл вечером в субботу. Обрушилось только Новопокровское сельское поселение, другие не пострадали»,— отметил Григорий Бугряков.

Уже сегодня, 19 июля, администрация начала работы с подрядчиком. В ближайшие дни планируется отремонтировать кровлю пострадавшей школы. Режим ЧС в муниципалитете сохранится пока идут все работы.