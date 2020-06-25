Спортивных объектов в муниципалитетах будет становиться все больше

Алексей Текслер подчеркнул, что у жителей Челябинской области есть на это запрос.

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В Челябинской области в полную силу реализуется региональный проект «Спорт — норма жизни», который предполагает к 2024 году вовлечение 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

И во время обращения губернатора Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания, которое состоялось сегодня, 25 июня, глава региона подчеркнул, что у жителей области действительно есть запрос на спортивные объекты — это обсуждается практически на каждой встрече с ними. Ведь успехи в образовании и обучении необходимо подкреплять развитием в спорте.

«В прошлом году мы завершили строительство девяти стадионов, открыли велотрассу в Копейске. Уже в этом году закончили строительство зала самбо в Увельском районе, и благодаря спонсорской поддержке — бассейна в Варне. Решаем проблему долгостроев и нерационального вложения средств в прошлые периоды. Завершили и открыли крытый каток в Кыштыме. Строить его начали еще в 2010 году. На очереди — ФОК с бассейном в Нязяпетровске и ФОК в Кусе. Теперь эти объекты точно будут завершены», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава Челябинской области также отметил, что уже начало проектирование и строительство 60 спортобъектов по всей территории региона. Они появятся практически в каждом муниципалитете. И чтобы вся инфраструктура использовалась эффективно, будет запущена программа «Земский тренер» — по аналогии с «Земским доктором» и «Земским учителем».

Помимо этого, губернатор подчеркнул, что важно обеспечить спортсменов, которые представляют Челябинскую область на различных соревнованиях, обеспечить их необходимой спортивной формой и инвентарем. Такое поручение он дал региональному министерству спорта.