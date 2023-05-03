Сегодня, 3 мая, руководство хоккейного клуба «Автомобилист» объявило о подписании контракта с экс-форвардом «Трактора» Алексеем Бывальцевым. Односторонний контракт с нападающим рассчитан на два сезона. Хоккеист провел за ХК «Трактор» три сезона, но не стал продлевать с челябинцами контракт, сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист».
Алексей Бывальцев выступал за «Трактор» три сезона. В составе «черно-белых» нападающий провел 186 матчей и набрал 89 (34 + 55) баллов. В позапрошлом сезоне форвард установил новый рекорд клуба по голам в меньшинстве в одном регулярном чемпионате (4). Однако челябинский клуб и игрок решили не продлевать соглашение. Всего в КХЛ нападающий провел 465 матчей, набрав 199 (74 + 125) очков.
«Желаем Алексею Бывальцеву быстрой адаптации в рядах „Автомобилиста“, отсутствия травм и яркой игры. Добро пожаловать в Екатеринбург», — отметили в клубе.
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