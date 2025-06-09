Григорий Дронов продлил контракт с челябинским «Трактором» на два года

Новое соглашение с клубом подписано до конца сезона‑2027/28

Болельщики «Трактора» передают друг другу хорошую новость: Григорий Дронов продлил контракт с челябинским клубом. Эффективный защитник подписал соглашение, которое будет действовать до конца сезона-2027/28.

«Защитник провел лучший сезон в карьере и находится в том возрасте, когда еще можно прогрессировать дальше. Это системообразующий хоккеист, лидер и настоящий боец, что мы наглядно увидели в прошедшем розыгрыше плей-офф. Рады, что Григория все устраивает в нашей организации, и очень довольны продолжением долгосрочного сотрудничества», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.