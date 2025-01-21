В хоккейном клубе «Трактор» разыгралась связка форвардов Кравцов — Светлаков

Два челябинских игрока помогли «черно-белым» выиграть у «Витязя» — 4:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» не без проблем выиграли домашний матч у подмосковного «Витязя» в чемпионате КХЛ — 4:3. Победу южноуральцам принесли два хоккеиста, которые ярко дополняют друг друга, — Андрей Светлаков и Виталий Кравцов. Один из них уже побил рекорд по заброшенным шайбам за сезон, второй остановился в шаге от установления собственного достижения, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сама игра получилась очень напряженной и нервной. В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, зато во втором «черно-белые» выстрелили «дуплетом»: забили два гола за четыре минуты. Авторами заброшенных шайб стали Андрей Светлаков и Виталий Кравцов. Впрочем, гости еще до конца второго периода сократили отставание в счете до минимума — 2:1.

Результативным получился третий период. В самом его дебюте Александр Рыков сделал счет 3:1. Но вновь гости быстро отыгрались. Челябинцы снова вышли вперед благодаря реализации большинства. Шикарно бросил от синей линии Стивен Кэмпфер. В концовке «Витязь», сменив вратаря на шестого полевого игрока, сократил отставание в счете, но на большее его не хватило.

«Знаете, перед каждым матчем меня просят передать состав, где нужно расставить звенья в определенном порядке. И смысл не в том, какое звено стоит первым, а какое четвертым, а в том, какая „химия“ в этих звеньях. Смысла в порядке я бы искать не стал. Говоря о том, что он играет в центре, я могу поставить его справа или слева, то же самое можно сделать и с Кадейкиным. Такое количество центров делает наш состав гибким, пусть это и не сильно заметно с отсутствием Коростелева и Сафина», — отметил после матча главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

А теперь обратим внимание на то, как в текущем сезоне выступает связка Виталий Кравцов — Андрей Светлаков. Оба хоккеиста проводят лучшие свои сезоны в КХЛ. Так, Виталий Кравцов уже побил свой рекорд по набранным очкам и остановился в шаге от того, чтобы повторить свое достижение по заброшенным шайбам. Андрей Светлаков никогда ранее не забивал так много, у него уже 12 голов в «регулярке».

Виталий Кравцов

Выступление в текущем чемпионате КХЛ: 48 матчей, 40 (17+23) очков.

Лучший сезон в «регулярке»: 2023/2024 — 55 матчей, 34 (18+16) очков.

Андрей Светлаков

Выступление в текущем чемпионате КХЛ: 49 матчей, 24 (12+12) очков.

Лучший сезон в «регулярке»: 2022/2023 — 59 матчей, 29 (10+19) очков.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 20 января. «Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Шайбы забросили:

1:0 — Виталий Кравцов (Андрей Светлаков, Михаил Рольгизер), 21:12 (5×5).

2:0 — Андрей Светлаков (Михаил Рольгизер, Виталий Кравцов), 25:28 (5×5).

2:1 — Фредерик Готье (Джереми Рой, Дмитрий Бучельников), 37:52 (5×4).

3:1 — Александр Рыков (Семен Дер-Аргучинцев, Артем Блажиевский), 42:02 (5×5).

3:2 — Владимир Галузин (Алексей Макеев), 42:26 (5×5).

4:2 — Стивен Кэмпфер (Семен Дер-Аргучинцев), 50:34 (5×4).

4:3 — Иван Чехович (Владимир Галузин, Дмитрий Бучельников), 58:19 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Светлаков («Трактор»)

Установил новый для себя рекорд по количеству заброшенных шайб за сезон. Теперь у него 12 голов в «регулярке», а ведь еще далеко на финиш чемпионата. Набрал и балл за голевую передачу.

Виталий Кравцов («Трактор»)

Набирает уже 40-е очко в чемпионате, в последних матчах выглядит очень круто: 6 матчей, 6 голов. Один из претендентов на то, чтобы стать MVP чемпионата в составе «черно-белых».

Владимир Галузин («Витязь»)

Набрал 2 (1+1) результативных очка. Причем резко добавил в игре в третьем периоде. Едва не помог «Витязю» сделать камбэк.

«Трактор» закрепил за собой лидерство на «Востоке» в чемпионате КХЛ. Следующий матч «черно-белые» проведут также на своей площадке — 22 января наша команда принимает новосибирскую «Сибирь».

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)

Материал подготовлен ИА «Первое областное».