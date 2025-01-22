Оборонительный хоккей помог «Сибири» одержать победу над «Трактором»

Челябинская команда имела громадное преимущество, но умудрилась проиграть на своей площадке со счетом 3:4

Хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели поражение в матче, в котором имели колоссальное игровое преимущество. Сегодня, 22 января, «черно-белые» уступили в чемпионате КХЛ на своей площадке «Сибири» со счетом 3:4. Во втором и третьем периоде гости практически не угрожали воротам соперника, нанесли лишь 12 бросков в створ ворот. Но удержали победный счет, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Это был уже четвертый матч между командами в текущем чемпионате КХЛ. И все всех трех предыдущих поединках «Трактор» брал верх. Разгромили соперников «черно-белые» и в домашнем матче в Челябинске, прошедшем в конце октября прошлого года — 4:0. Но вряд ли баланс личных встреч мог как-то влиять на новое противостояние соперников. Та же «Сибирь» — очень неудобная и неуступчивая команда. В последних матчах она пять раз завершала свои поединки за пределами основного времени. Правда, в четырех из них она своим соперникам уступала.

Свой суровый нрав сибиряки продемонстрировали в первом периоде матча в Челябинске. Первый же их бросок в створ ворот завершился взятием ворот. Удивительный и несуразный по своей сути гол забил канадец Энди Адреофф. Шайба после его броска попала в сетку ворот с обратной стороны ворот, отскочила в поле и рикошетом от голкипера Зака Фукале заползла в ворота — 0:1 к 3-й минуте встречи.

Хоккеисты «Трактора» действовали лучше, искали счастье в атаке. Хорошие моменты сравнять счет были у Максима Шабанова, Андрей Светлакова и Андрея Прибыльского. Голкипер сибиряков Денис Костин отвел угрозы. Ждать заброшенной шайбы болельщикам «черно-белых» пришлось ждать немало — на 16-й минуте хозяева льда сравняли счет. Классную трехходовку организовали Владимир Ткачев, Илья Николаев и Виталий Кравцов. Последний на дальней штанге замкнул передачу, отправив ее в пустой угол ворот — 1:1.

Впрочем, сибиряки забрали-таки первый период: гости классно реализовали «лишнего»: Тэйлор Бек выдал классный пас на Сергея Широкова, которому не составило труда отправить шайбу в ворота — 1:2.

Лучше действовали хоккеисты «Трактора» и во втором периоде. Сибиряки же вынуждены по большей части заниматься оборонительными действиями, не помышляя об атаки. Первый бросок в створ ворот во второй 20-минутки гости нанесли лишь на исходе 9-й минуты. И то сделали они это при игре в большинстве. И надо же такому случиться: этот бросок достиг цели! Мощный щелчок удался из круга вбрасывания Владимиру Бутузову — 1:3.

Ответ «Трактора» пришелся на дебют третьего периода. Подарил надежды челябинским болельщикам Чарльз Робинсон: он оказался в нужном месте в нужное время. Отметим также и действия Максима Шабанова. Форвард челябинцев на скорости вошел в зону, в борьбе с двумя защитниками изловчился переадресовать шайбу в центр на Василия Глотова.

Окрыленные успехом «черно-белые» провели на кураже еще несколько опасных позиционных атак. После броска Григория Дронова хорошо подправлял шайбу Михаил Горюнов-Рольгизер, с «пятака» атаковал Виталий Кравцов, на ударной позиции был Василий Глотов... Сибиряки глубоко сели в оборону и едва успевали переводить дух.

Но даже в такой игре у них был шанс решать все, когда на 8-й минуте они убежали в контратаку. В ней на ударной позиции оказался неутомимый Тэйлор Бек. Голкипер «Трактор» эффектным образом парировал его бросок. Между тем, хозяева продолжали оказывать давление на ворота сибиряков. Однако в завершающей стадии атак не хватало точности.

А уже в самой концовке забил герой матча Тэйлор Бек. Сделал он это в пустые ворота, когда хозяева сняли вратаря на шестого полевого игрока. Хоккеисты «Трактора» в формате «6×5» забили-таки еще один гол, но на большее им не хватило времени...

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 22 января. «Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Энди Андреофф (Тэйлор Бек, Илья Морозов), 02:57 (5×5).

1:1 — Виталий Кравцов (Илья Николаев, Владимир Ткачев), 15:26 (5×5).

1:2 — Сергей Широков (Тэйлор Бек, Энди Андреофф), 18:11 (5×4).

1:3 — Владимир Бутузов (Тревор Мерфи, Тэйлор Бек), 29:53 (5×4).

2:3 — Чарльз Робинсон (Василий Глотов, Максим Шабанов), 40:27 (5×5).

2:4 — Тэйлор Бек, 58:25 (пв).

3:4 — Григорий Дронов (Семен Дер-Аргучинцев, Виталий Кравцов), 58:49 (6×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Тэйлор Бек («Сибирь»)

Сделал ассистентский хет-трик, его хитрющие передачи не раз ставили в тупик оборону «Трактора». Два голевых паса оформил при игре в большинстве. Ну а в концовке забросил сам, поставив точку в матче.

Виталий Кравцов («Трактор»)

Продлил свою результативную серию до 7 матчей. Забросил уже 7-й гол в последних 7 играх. Магия цифр, однако! Но форвард «Трактора» совершенно точно сегодня — один из лучших в челябинском клубе.

Энди Адреофф («Сибирь»)

Набрал 2 (1+1) результативных очка. Но их могло быть и больше — канадцу немного не везло в завершении атак.

Следующий матч «Трактор» также сыграет на своей площадке — 25 января «черно-белые» принимают «Адмирал» из Владивостока. В прямом эфире матч покажет телеканал ОТВ. Трансляция также будет доступна на сайте 1obl. tv.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Материал подготовлен ИА «Первое областное».