Хоккеист Сергей Шумаков сыграет за «Трактор» в чемпионате КХЛ 3×3

Воспитанник челябинского хоккея дебютирует за команду в ближайшем туре

В чемпионате КХЛ 3×3 за челябинский «Трактор» будет выступать Сергей Шумаков. Воспитанник клуба провел 594 матча в КХЛ, имеет в активе серебряные и бронзовые медали чемпионата. Дебютировать за «черно-белых» в новом турнире он сможет уже в ближайшем туре, сообщает пресс-служба ХК «Трактор 3×3».

Сергей Шумаков дебютировал в КХЛ в 2012 году, долгое время выступал за «Сибирь», вместе с которой завоевал бронзовые медали в сезоне-2014/2015. Результативный форвард также выступал за команды «Авангард» (Омск), ЦСКА (Москва), «Трактор» (Челябинск), «Динамо» (Минск), «Лада» (Тольятти) и «Автомобилист» (Екатеринбург).

В общей сложности Сергей Шумаков провел в КХЛ 594 матча, набрав 317 очков по системе «гол + пас». Наивысшее достижение — серебряные медали чемпионата КХЛ сезона-2018/2019 в составе омского «Авангарда».

Отметим, что «Трактор» на текущий момент занимает 3-е место в дивизионе Winline чемпионата КХЛ 3×3 (12 игр, 12 очков). Впереди — казанский «Ак Барс» (18 матчей, 31 очко) и минское «Динамо» (18 матчей, 17 очков). Завтра, 23 января, «черно-белые» стартуют в 3‑м туре чемпионата. Их соперниками станут «Салават Юлаев», «Авангард» и «Сибирь».