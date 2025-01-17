Григорий Дронов помог «Трактору» выиграть у «Нефтехимика» в Нижнекамске

Защитник челябинского клуба забросил победную шайбу, а его команда победила 4:2

Хоккеисты челябинского «Трактора» завершили гостевую серию матчей в чемпионате КХЛ, выиграв в Нижнекамске у «Нефтехимика» со счетом 4:2. Это уже шестая победа «черно-белых» над клубом из Татарстана. Героем матча стал защитник «Трактора» Григорий Дронов. Он набрал 2 (1+1) результативных очка, в том числе забросив победную шайбу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Тренерский штаб «Трактора» произвел две рокировки по сравнению с предыдущим матчем. Так, остались вне заявки форварды Денис Почивалов и Александр Рыков. Их места заняли Михаил Горюнов-Рольгизер и Матвей Гуськов. Один из них, кстати, станет одним из героев матча. Но об этом чуть позже.

Хозяева площадки начали матч чуть активнее. Они острее действовали впереди, больше времени проводили в чужой зоне. Именно нижнекамцы и создали первый по-настоящему опасный момент у ворот соперника. Григорий Селезнев, получив пас от партнера по команде, с острого угла нашел таки-возможность бросить — Сергей Мыльников в тигрином прыжке совершил эффектный сейв.

Но пару минут спустя голкипер «Трактор» сплоховал, не сумев накрыть бросок Владислава Леонтьева. Шайба оказалась у него за спиной, а форвард Райли Барбер протолкнул ее в ворота — 1:0.

Челябинцы в первом периоде хоть и проводили немало времени в атаке, но бросковой активности им явно не хватало. Скажем, первый бросок в створ ворот «черно-белые» нанесли лишь на 10-й минуте. А тут еще хозяева льда организовали контрвыпад, в котором шайбу после броска Вячеслава Лещенко с трудом парировал голкипер Сергей Мыльников. Та от его щитков едва не угодила в ворота, попав в штангу.

«Трактор» даже при такой не самой внятной игре смог-таки отыграться еще в первом периоде. Сюрпризом для обороны нижнекамцев стало подключение к атаке защитника Григория Дронова. Он сделал классную передачу на Александра Кадейкина, тот был точен — 1:1.

Во втором периоде челябинцы вышли вперед. Цели достиг прямой бросок Арсения Коромыслова — есть первая шайба хоккеиста за «Трактор» в КХЛ! Хозяева побежали отыгрываться — благо для них «черно-белые» нарушили правила. Но в большинстве нижнекамцы не преуспели, едва не пропустив контратаку, которую едва не завершил голом Владимир Ткачев.

У нижнекамцев был верный шанс сравнять счет упустил Андрей Белозеров. Но каков же красавец Сергей Мыльников. Голкипер «Трактора» совершил классное спасение. И все же «Нефтехимик» добился своего. Причем, гол из ничего сделал один хоккеист. Никита Хоружев выиграл вбрасывание в средней зоне, поборолся за шайбу, оставив не у дел Стивена Кэмпфера, и реализовал импровизированный буллит — 2:2.

В заключительном отрезке матча в центре внимания были защитники «Трактора». Они раз за разом создавали остроту у ворот соперника. Началось все с подключения к атаке Артема Блажиевского. В ближнем бою ему не удалось переиграть голкипера нижнекамцев Ярослава Озолина. Затем был близок к успеху Григорий Дронов: он едва не замкнул прострел на дальней штанге.

Но своего защитник «черно-белых» все-таки добился уже в следующей атаке. Григорий Дронов освободился от опеки соперника, получил шайбу и кистевым броском отправил ее в «паутину» ворот нижнекамцев — 3:2. А точку в матче поставил вызванный из «Челмета» Михаил Горюнов-Рольгизер. Он замкнул классную прострельную передачу от Виталия Кравцова. 4:2 — шестая победа подряд «Трактора» над «Нефтехимиком».

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 17 января. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Райли Барбер (Владислав Леонтьев, Михаил Пашнин), 06:18 (5×5).

1:1 — Александр Кадейкин (Григорий Дронов, Логан Дэй), 15:48 (5×5).

1:2 — Арсений Коромыслов (Максим Шабанов, Виталий Кравцов), 26:48 (5×5).

2:2 — Никита Хоружев, 37:01 (5×5).

2:3 — Григорий Дронов (Максим Шабанов, Василий Глотов), 50:25 (5×5).

2:4 — Михаил Горюнов-Рольгизер (Виталий Кравцов, Андрей Светлаков), 54:33 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Григорий Дронов («Трактор»)

Шикарный матч в исполнении защитника «черно-белых». Выдал шикарный пас на Александра Кадейкина, который сравнял счет в первом периоде. Затем забросил шайбу, ставшей в итоге победной.

Максим Шабанов («Трактор»)

Сделал ассистентский «дубль». Хоть и не забил, но, как и всегда, был очень активной и заметной фигурой в игре челябинского клуба.

Райли Барбер («Нефтехимик»)

Отметим активность форварда нижнекамцев. Открыл счет в матче. И после заброшенной шайбы неоднократно брал игру на себя.

«Трактор» упрочил лидерство на «Востоке» после осечки «Салавата Юлаева». Впереди челябинцев ждет домашняя серия матчей. Первый соперник — подмосковный «Витязь», с которым «черно-белые» сыграют 20 января.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик» (Нижнекамск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен ИА «Первое областное».