Хоккейный клуб «Трактор» завершил турне по городам области

Челябинцы за 30 дней сыграли 6 товарищеских матчей с любительскими командами региона

Хоккеисты «Трактора», рано завершив сезон, без дела не остались. Челябинский клуб завершил масштабный проект, в котором совершил турне по городам области, сыграв с местными командами товарищеские матчи. Для профессиональных хоккеистов такие дружеские игры стали сладким послевкусием после неудачного сезона. Зато их появление в глубинке стало большим событием и праздником для местных жителей. Рассказываем, как прошел и чем запомнился проект «Область «Трактора» в шести городах Челябинской области.

Чебаркуль

«Мероприятие прошло весело, прикольно. Ребята из „Звезды“ выкладывались, мы старались где-то в пас сыграть, на пустые отдать, веселились. В раздевалке разговаривали о возможности поменяться формой, я бы мог в нападении сыграть. Кто бы защищал ворота? Никита Тертышный. Мы с ним зимой уже менялись, у него приличный уровень»,

— поделился впечатлениями вратарь челябинцев Сергей Мыльников.

11 марта ХК «Трактор» отправился в первый город на южноуральской карте. Им стал Чебаркуль, где серию матчей против местных команд открыла местная «Звезда». Когда-то за эту команду выступали великие хоккеисты Валерий Харламов, Александр Гусев, Николай Макаров и Юрий Могильников.Ледовый дворец «Уральская звезда» болельщики заполнили полностью. Стартовало мероприятие с автограф-сессии, в которой приняли участие звезды «черно-белых» Антон Бурдасов, Никита Сошников, Роман Манухов, Максим Шабанов и Никита Тертышный. Они общались с болельщиками, много шутили и делали совместные фотографии.Челябинские хоккеисты одержали победу со счетом 5:4. В составе «черно-белых» отличились Михаил Котляревский, Илья Карпухин, Никита Сошников, Иван Стёжкин и Марсель Шолохов.В завершении мероприятия капитан ХК «Трактор» Сергей Калинин вручил главному тренеру детской чебаркульской команды «Молот» сертификат на хоккейный инвентарь, а также клюшки и баулы. Для юных хоккеистов провели мастер-класс Илья Карпухин, Сергей Телегин, Владимир Ткачёв, Михаил Котляревский, Иван Стежкин, Сергей Мыльников и тренер команды по развитию Олег Приданников.

Южноуральск

«Все получают положительные эмоции — и мы, и болельщики, и наш соперник. Играем в удовольствие, чтобы зрителям понравилось, где-то больше индивидуального мастерства стараемся проявить. Думаю, что все довольны»,

— рассказал защитник «Трактора» Илья Карпухин.

Второй остановкой челябинцев стал Южноуральск, где «черно-белые» сыграли с командой «Форэнерго». Спойлер: команды порадовали любителей хоккея и в общей сумме забросили 11 шайб. Раздавали автографы и общались с болельщиками в этот раз Сергей Телегин, Илья Карпухин, Сергей Мыльников, Артем Блажиевский и Алексей Бывальцев.Игра прошла в хорошей дружной атмосфере и закончилась со счетом 8:3 в пользу «Трактора». Лучшим игроком матча можно назвать голкипера Илью Проскурякова, который в концовке активно подключался к атакам и отметился двумя результативными передачами! Кроме того, у «черно-белых» шайбы забросили Илья Карпухин (2), Марсель Шолохов, Кирилл Капустин (2), Андрей Стась, Антон Бурдасов и Александр Шепелев.После завершения матча челябинская команда вручила местной детской команде сертификат на хоккейный инвентарь. А для самих юных хоккеистов провели увлекательный мастер-класс.

Миасс

«Два года назад мы с ветеранами „Трактора“ открывали этот дворец. Это первый искусственный лёд, который появился в городе. Безусловно, Миасс достоин большего. И сегодня, по поручению губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера, проектируется новый дворец, которой будет построен в Миассе через два года»,

— отметил замгубернатора Станислав Мошаров.

«Все, а самое главное болельщики, сегодня получили удовольствие. Ребята счастливы, это самое важное. „Спутнику“ очень хотелось нас обыграть, они молодцы, старались. В обороне у нас бардак, как обычно. Мы сами заряжаемся позитивом от таких встреч с болельщиками, отдаем дань уважения людям, которые поддерживали нас весь сезон»,

— поделился форвард Антон Бурдасов.

Следующим городом, в который приехали челябинцы в рамках своего турне, стал Миасс. Соперником «черно-белых» стала команда из космоса — ХК «Спутник». Посмотреть на игру и встретиться с челябинскими хоккеистами пришло более 1500 болельщиков. Для них устроили спортивный праздник с розыгрышами и призами.В автограф-сессии приняли участие Александр Брынцев, Артем Блажиевский, Сергей Телегин, Максим Шабанов и Михаил Горюнов-Рольгизер. После неё челябинцы вышли на лед против сборной города.Встреча прошла в напряженной борьбе и с неожиданной концовкой, в которой хозяева вырвали победу со счетом 7:6. Это первая и последняя команда, которая обыграла челябинцев в рамках турне. В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Максим Шабанов, Игорь Исаев, Илья Карпухин, Михаил Горюнов-Рольгизер, а Никита Тертышный оформил дубль.После завершения матча игроки «Трактора» провели мастер-класс и уже по традиции подарили сертификат на хоккейный инвентарь.

Первомайский

«Первомайский всегда был хоккейным районом и давал много хоккеистов, игравших на высоком уровне. Мы надеемся, что ребята, которые пришли на матч, окажутся в будущем в хоккейном клубе „Трактор“. А наши парни продолжают подготовку, в том числе к предстоящим матчам сборной России, которые пройдут в Челябинске 2 и 3 мая»,

— отметил генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.

«По поводу предстоящих матчей сборной России в Челябинске, я готовлюсь, очень надеюсь, что меня вызовут. Играть за сборную — это всегда большая честь, вне зависимости от времени, когда матчи проходят. Кого я бы взял в сборную? Много кто у нас заслуживает, все парни хорошо играют. Выделить можно Тертышного, Шабанова, Телегина»,

— рассказал Илья Карпухин.

Четвертым городом в турне челябинской команды стал Первомайский, где против «черно-белых» на лед вышли хоккеисты ХК «Коркино». Болельщики разыгрывали призы под музыку клубного DJ и зажигательные танцы от группы поддержки и талисмана клуба Белого Медведя.Коркинская команда показала хорошую игру и оказала серьезное сопротивление. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Трактора». Позже мастер-класс юным хоккеистам дали перспективные игроки челябинского клуба Марсель Шолохов, Михаил Горюнов-Рольгизер, Александр Подкорытов, Кирилл Кадышев, Александр Кирпичников и Вячеслав Бутеец.Напомним, что сборная молодых звезд России по хоккею — «Россия 25» совместно с национальной командой Белоруссии проведут товарищеские матчи в Челябинске 2 и 3 мая

Златоуст

«Мы открываем памятники нашим прославленным хоккеистам, которые внесли большой вклад в развитие всего советского хоккея. Их имена вписаны золотыми буквами в историю спорта. И не просто так это делается здесь, у входа в спортивный комплекс „Таганай“, — они будут ориентирами для всех ребят, которые занимаются хоккеем и другими видами спорта»,

— поделился Станислав Мошаров.

«Такие мероприятия очень интересны для нас. Я раньше ни разу не был в Златоусте. Прекрасная природа, очень красивые горы, и ребята очень хотели поиграть с нами. Заряжаешься эмоциями. Очень важно, чтобы люди были счастливы»,

— рассказал защитники «Трактора» Сергей Телегин.

Предпоследней остановкой на карте «черно-белых» стал Златоуст. Хоккеисты приехали в гости к ватерпольному клубу «Динамо-Уралочка». Челябинцам провели экскурсию по спортивному клубу легендарной команды, показали музей и продемонстрировали выступления юных спортсменок.Кроме того, «черно-белые» познакомились со спортсменками «Уралочки» и получили памятные подарки. А главному тренеру «Уралочки» Михаилу Накорякову вручили джерси «Трактора» с автографами всей команды.После хоккеисты отправились в Ледовый дворец «Таганай», в котором их уже ждали несколько тысяч жителей Златоуста. Возле входа на стадион состоялось торжественное открытие двух памятников: легендарному советскому тренеру Анатолию Тарасову и звездному нападающему Валерию Харламову.Далее прошла автограф-сессия на которой подписывали фотографии, шайбы, джерси, шарфы, флаги, делали совместные фотографии со всеми желающими. Перед началом матча состоялась церемония вручения значков мастеров спорта России хоккеистам «Трактора» Алексею Бывальцеву, Сергею Телегину, Кириллу Капустину и Илье Карпухину, а звания «Заслуженный тренер России» был удостоен Анвар Гатиятулин.Игра прошла в привычной дружеской атмосфере и завершилась со счетом 9:3 в пользу челябинцев. Настоящий класс показал капитан «черно-белых» Сергей Калинин, оформивший хет-трик.

Озерск

«Ледовая академия „Высота“ сегодня принимает блестящий состав нашей любимой команды „Трактор“ и местной команды „Горожане“. И сегодня же в концертном зале Детской музыкальной школы пройдёт концерт классической музыки, в котором сыграет Народный артист России, великолепный маэстро Денис Мацуев. Занимайтесь спортом, болейте за „Трактор“ и слушайте классическую музыку»,

— рассказала Ирина Текслер.

Последним городом в рамках турне хоккейного клуба «Трактор» стал закрытый город Озерск. Отметим, что в феврале здесь была открыта новая Ледовая академия «Высота», в торжественном открытии которой приняли участие челябинские ветераны и губернатор Алексей Текслер. Сейчас там тренируются юные хоккеисты и проводятся массовые катания для всех жителей Озерска.Челябинских хоккеистов встретили 400 горожан, среди которых было много детей, подростков, ветеранов спорта, воспитанников Озерского детского дома, а также юные особенные гости из общественной организации «Наши дети».Также, мероприятие посетили учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер, народный артист России Денис Мацуев и почётный житель Озерска Андрей Комаров.После традиционной автограф-сессии хоккеисты «Трактора» провели матч против ХК «Горожане». Встреча завершилась со счётом 8:4 в пользу «черно-белых». Но после матча зрителей ждало шоу буллитов, где одним из исполнителей штрафного броска стал вратарь Илья Проскуряков. Также, для юных озерских хоккеистов провели мастер-класс и подарили подарки местной детской команде.