Чебаркуль11 марта ХК «Трактор» отправился в первый город на южноуральской карте. Им стал Чебаркуль, где серию матчей против местных команд открыла местная «Звезда». Когда-то за эту команду выступали великие хоккеисты Валерий Харламов, Александр Гусев, Николай Макаров и Юрий Могильников.
Ледовый дворец «Уральская звезда» болельщики заполнили полностью. Стартовало мероприятие с автограф-сессии, в которой приняли участие звезды «черно-белых» Антон Бурдасов, Никита Сошников, Роман Манухов, Максим Шабанов и Никита Тертышный. Они общались с болельщиками, много шутили и делали совместные фотографии.
Челябинские хоккеисты одержали победу со счетом 5:4. В составе «черно-белых» отличились Михаил Котляревский, Илья Карпухин, Никита Сошников, Иван Стёжкин и Марсель Шолохов.
«Мероприятие прошло весело, прикольно. Ребята из „Звезды“ выкладывались, мы старались где-то в пас сыграть, на пустые отдать, веселились. В раздевалке разговаривали о возможности поменяться формой, я бы мог в нападении сыграть. Кто бы защищал ворота? Никита Тертышный. Мы с ним зимой уже менялись, у него приличный уровень», — поделился впечатлениями вратарь челябинцев Сергей Мыльников.
В завершении мероприятия капитан ХК «Трактор» Сергей Калинин вручил главному тренеру детской чебаркульской команды «Молот» сертификат на хоккейный инвентарь, а также клюшки и баулы. Для юных хоккеистов провели мастер-класс Илья Карпухин, Сергей Телегин, Владимир Ткачёв, Михаил Котляревский, Иван Стежкин, Сергей Мыльников и тренер команды по развитию Олег Приданников.
ЮжноуральскВторой остановкой челябинцев стал Южноуральск, где «черно-белые» сыграли с командой «Форэнерго». Спойлер: команды порадовали любителей хоккея и в общей сумме забросили 11 шайб. Раздавали автографы и общались с болельщиками в этот раз Сергей Телегин, Илья Карпухин, Сергей Мыльников, Артем Блажиевский и Алексей Бывальцев.
Игра прошла в хорошей дружной атмосфере и закончилась со счетом 8:3 в пользу «Трактора». Лучшим игроком матча можно назвать голкипера Илью Проскурякова, который в концовке активно подключался к атакам и отметился двумя результативными передачами! Кроме того, у «черно-белых» шайбы забросили Илья Карпухин (2), Марсель Шолохов, Кирилл Капустин (2), Андрей Стась, Антон Бурдасов и Александр Шепелев.
«Все получают положительные эмоции — и мы, и болельщики, и наш соперник. Играем в удовольствие, чтобы зрителям понравилось, где-то больше индивидуального мастерства стараемся проявить. Думаю, что все довольны», — рассказал защитник «Трактора» Илья Карпухин.
После завершения матча челябинская команда вручила местной детской команде сертификат на хоккейный инвентарь. А для самих юных хоккеистов провели увлекательный мастер-класс.
МиассСледующим городом, в который приехали челябинцы в рамках своего турне, стал Миасс. Соперником «черно-белых» стала команда из космоса — ХК «Спутник». Посмотреть на игру и встретиться с челябинскими хоккеистами пришло более 1500 болельщиков. Для них устроили спортивный праздник с розыгрышами и призами.
В автограф-сессии приняли участие Александр Брынцев, Артем Блажиевский, Сергей Телегин, Максим Шабанов и Михаил Горюнов-Рольгизер. После неё челябинцы вышли на лед против сборной города.
«Два года назад мы с ветеранами „Трактора“ открывали этот дворец. Это первый искусственный лёд, который появился в городе. Безусловно, Миасс достоин большего. И сегодня, по поручению губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера, проектируется новый дворец, которой будет построен в Миассе через два года», — отметил замгубернатора Станислав Мошаров.
Встреча прошла в напряженной борьбе и с неожиданной концовкой, в которой хозяева вырвали победу со счетом 7:6. Это первая и последняя команда, которая обыграла челябинцев в рамках турне. В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Максим Шабанов, Игорь Исаев, Илья Карпухин, Михаил Горюнов-Рольгизер, а Никита Тертышный оформил дубль.
«Все, а самое главное болельщики, сегодня получили удовольствие. Ребята счастливы, это самое важное. „Спутнику“ очень хотелось нас обыграть, они молодцы, старались. В обороне у нас бардак, как обычно. Мы сами заряжаемся позитивом от таких встреч с болельщиками, отдаем дань уважения людям, которые поддерживали нас весь сезон», — поделился форвард Антон Бурдасов.
После завершения матча игроки «Трактора» провели мастер-класс и уже по традиции подарили сертификат на хоккейный инвентарь.
ПервомайскийЧетвертым городом в турне челябинской команды стал Первомайский, где против «черно-белых» на лед вышли хоккеисты ХК «Коркино». Болельщики разыгрывали призы под музыку клубного DJ и зажигательные танцы от группы поддержки и талисмана клуба Белого Медведя.
«Первомайский всегда был хоккейным районом и давал много хоккеистов, игравших на высоком уровне. Мы надеемся, что ребята, которые пришли на матч, окажутся в будущем в хоккейном клубе „Трактор“. А наши парни продолжают подготовку, в том числе к предстоящим матчам сборной России, которые пройдут в Челябинске 2 и 3 мая», — отметил генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.
Коркинская команда показала хорошую игру и оказала серьезное сопротивление. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Трактора». Позже мастер-класс юным хоккеистам дали перспективные игроки челябинского клуба Марсель Шолохов, Михаил Горюнов-Рольгизер, Александр Подкорытов, Кирилл Кадышев, Александр Кирпичников и Вячеслав Бутеец.
«По поводу предстоящих матчей сборной России в Челябинске, я готовлюсь, очень надеюсь, что меня вызовут. Играть за сборную — это всегда большая честь, вне зависимости от времени, когда матчи проходят. Кого я бы взял в сборную? Много кто у нас заслуживает, все парни хорошо играют. Выделить можно Тертышного, Шабанова, Телегина», — рассказал Илья Карпухин.
Напомним, что сборная молодых звезд России по хоккею — «Россия 25» совместно с национальной командой Белоруссии проведут товарищеские матчи в Челябинске 2 и 3 мая.
ЗлатоустПредпоследней остановкой на карте «черно-белых» стал Златоуст. Хоккеисты приехали в гости к ватерпольному клубу «Динамо-Уралочка». Челябинцам провели экскурсию по спортивному клубу легендарной команды, показали музей и продемонстрировали выступления юных спортсменок.
Кроме того, «черно-белые» познакомились со спортсменками «Уралочки» и получили памятные подарки. А главному тренеру «Уралочки» Михаилу Накорякову вручили джерси «Трактора» с автографами всей команды.
После хоккеисты отправились в Ледовый дворец «Таганай», в котором их уже ждали несколько тысяч жителей Златоуста. Возле входа на стадион состоялось торжественное открытие двух памятников: легендарному советскому тренеру Анатолию Тарасову и звездному нападающему Валерию Харламову.
«Мы открываем памятники нашим прославленным хоккеистам, которые внесли большой вклад в развитие всего советского хоккея. Их имена вписаны золотыми буквами в историю спорта. И не просто так это делается здесь, у входа в спортивный комплекс „Таганай“, — они будут ориентирами для всех ребят, которые занимаются хоккеем и другими видами спорта», — поделился Станислав Мошаров.
Игра прошла в привычной дружеской атмосфере и завершилась со счетом 9:3 в пользу челябинцев. Настоящий класс показал капитан «черно-белых» Сергей Калинин, оформивший хет-трик.
«Такие мероприятия очень интересны для нас. Я раньше ни разу не был в Златоусте. Прекрасная природа, очень красивые горы, и ребята очень хотели поиграть с нами. Заряжаешься эмоциями. Очень важно, чтобы люди были счастливы», — рассказал защитники «Трактора» Сергей Телегин.
ОзерскПоследним городом в рамках турне хоккейного клуба «Трактор» стал закрытый город Озерск. Отметим, что в феврале здесь была открыта новая Ледовая академия «Высота», в торжественном открытии которой приняли участие челябинские ветераны и губернатор Алексей Текслер. Сейчас там тренируются юные хоккеисты и проводятся массовые катания для всех жителей Озерска.
Челябинских хоккеистов встретили 400 горожан, среди которых было много детей, подростков, ветеранов спорта, воспитанников Озерского детского дома, а также юные особенные гости из общественной организации «Наши дети».
Также, мероприятие посетили учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер, народный артист России Денис Мацуев и почётный житель Озерска Андрей Комаров.
«Ледовая академия „Высота“ сегодня принимает блестящий состав нашей любимой команды „Трактор“ и местной команды „Горожане“. И сегодня же в концертном зале Детской музыкальной школы пройдёт концерт классической музыки, в котором сыграет Народный артист России, великолепный маэстро Денис Мацуев. Занимайтесь спортом, болейте за „Трактор“ и слушайте классическую музыку», — рассказала Ирина Текслер.
После традиционной автограф-сессии хоккеисты «Трактора» провели матч против ХК «Горожане». Встреча завершилась со счётом 8:4 в пользу «черно-белых». Но после матча зрителей ждало шоу буллитов, где одним из исполнителей штрафного броска стал вратарь Илья Проскуряков. Также, для юных озерских хоккеистов провели мастер-класс и подарили подарки местной детской команде.