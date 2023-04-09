Наставник челябинского ХК «Трактор» Анвар Гатиятулин удостоен звания «Заслуженный тренер России»

Награду тренеру вручили в Златоусте, куда он приехал со своими подопечными накануне

Накануне, 8 апреля, челябинский хоккейный клуб «Трактор» посетил Златоуст в рамках турне по городам Челябинской области. Спортсмены пообщались с юными хоккеистами из седьмой спортшколы, провели товарищеский матч с клубом «Таганай» и мастер-класс. А наставника клуба Анвара Гатиятулина удостоили звания «Заслуженный тренер России», сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

Награду Анвару Гатиятулину вручили глава Златоуста Максим Пекарский и замгубернатора Челябинской области Станислав Мошаров. Кроме того, четверо хоккеистов клуба — Алексей Бывальцев, Сергей Телегин, Илья Карпухин и Кирилл Капустин — удостоены звания «Мастер спорта России».

В Златоусте хоккеисты также побывали на открытии памятников великим советским хоккеистам — Анатолию Тарасову и Валерию Харламову. Монументы установили около спорткомплекса «Таганай». Их в торжественной обстановке открыли Станислав Мошаров и Максим Пекарский.

Завершился визит «Трактора» в Златоуст товарищеским матчем с «Таганаем». «Черно-белые» одержали победу со счетом 9:3. А еще профессиональные хоккеисты показали мастер-класс воспитанникам спортшколы.