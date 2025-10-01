В хоккейном клубе «Металлург» объяснили, зачем им нужен Евгений Кузнецов

Форвард призван добавить магнитогорской команде вариативности в атаке

В Континентальной хоккейной лиге сегодня, 1 октября, прогремел громкий трансфер — заключили соглашение до конца сезона ХК «Металлург» и форвард Евгений Кузнецов. В штабе магнитогорской команды объяснили, зачем им оказался нужен звездный хоккеист, который не лучшим образом провел предыдущий сезон в питерском СКА. Спортивный директор ХК «Металлург» Евгений Бирюков пресс-службе клуба сообщил, что форвард призван добавить команде вариативности в атаке.

«Все мы знаем сильные качества Кузнецова — техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнеров. Игрок такого калибра добавит вариативности нашей атаке. К тому же он выступает на позиции центрфорварда, а в нынешних реалиях это амплуа самое дефицитное. Упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли», — заявил Евгений Бирюков.

Один из руководителей ХК «Металлург» признает, что прошлый сезон у Кузнецова получился скомканным. В питерском СКА форварда преследовали травмы. Однако Евгений Бирюков полагает, что главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин найдет подход к хоккеисту и придумает решение, как вписать форварда в состав команды так, чтобы раскрыть и приумножить его талант.

«Сейчас тренеры будут смотреть на его функциональное состояние, а уже после определят дату дебюта за «Металлург», — добавил спортивный директор магнитогорского клуба.

Сегодня, 1 октября, стало известно, что Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона-2025/2026. Магнитогорская команда лидирует в Восточной конференции чемпионата КХЛ. Впереди у нее серия из трех гостевых матчей, первая из которых состоится 3 октября со столичным ЦСКА. Новобранец «Металлурга» может дебютировать за команду уже в матче с московскими армейцами.