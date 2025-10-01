«Металлург» подписал годичный контракт с Евгением Кузнецовым

Обладатель Кубка Континента не прокомментировал свое появление на Южном Урале

Хоккейный клуб «Металлург» объявил о заключении соглашения с нападающим Евгением Кузнецовым. Контракт рассчитан на один год — до конца сезона 2025/26.

33-летний центрфорвард — воспитанник челябинского хоккея. За свою карьеру он выступал за «Трактор» (КХЛ, 2009–2014), «Вашингтон Кэпиталс» (НХЛ, 2014–2023), «Каролину Харрикейнз» (НХЛ, 2023–2024) и СКА (КХЛ, 2024–2025).

Статистика игрока:

КХЛ: 296 матчей, 207 (91+116) очков, показатель полезности +5.

НХЛ: 743 матча, 575 (173+402) очков, показатель полезности +38.

Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтона». В КХЛ выигрывал Кубок Континента, становился серебряным и бронзовым призером чемпионата. В сборной России — чемпион МЧМ-2011, двукратный чемпион мира (2012, 2014), призер юниорских и молодежных первенств, MVP молодежного ЧМ-2012.





Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков отметил, что подписание форварда стало знаковым событием для клуба и всего хоккейного сообщества.

«Евгений — игрок высочайшего класса, штучный экземпляр на рынке. Его техника, катание и умение создавать моменты для партнеров добавят вариативности нашей атаке. Центральные нападающие сейчас — дефицит, упустить такую возможность мы не могли. Да, прошлый сезон получился скомканным, но у него запредельный настрой. Тренерский штаб оценит функциональное состояние и определит дату дебюта», — пояснил он.

Сроки появления Кузнецова в составе будут названы после оценки его готовности тренерами.